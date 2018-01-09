5 фильмов, которые стоит посмотреть - ФОТО

В каждом из нас есть пустота размером с бога и каждый заполняет ее, как может, говорил Сартр. Я же зашла в эту пустоту, посидела, а потом решила посмотреть хорошее кино.

Люблю фильмы, которые впечатляют, где актерская игра, интересная сюжетная линия создают эффект присутствия, где все твое внимание приковано к развитию событий и ты сопереживаешь героям.

Кино для меня - способ отдохнуть. Я не смотрю "фильмы со смыслом, которые чему-то учат", чтобы сделать какие-то выводы. Фильм - искусство. И я просто наслаждаюсь этим искусством.

Есть 5 отличных картин, которыми хотела бы поделиться с вами.

"Простой план"

Сэм Рэйми, 1998

"Представь, что ты шел по улице и вдруг нашел миллион долларов. Что бы ты сделал?".

Скажите, сколько раз вам задавали этот вопрос. И скажите, вы когда-нибудь серьезно задумывались над ответом?

Этот же вопрос встал перед героями фильма "Простой план", которые нашли в лесу сумку с деньгами.

Умный Хэнк, его глуповатый брат Джейкоб и друг последнего Лу однажды отправляются в лес, преследуя лису и находят разбившийся самолет, пилот которого погиб, и единственным грузом которого является сумка, набитая деньгами. Они решают присвоить деньги себе, и Хэнк предлагает спрятать все в его доме и не тратить ничего до конца зимы, пока вероятные преследователи не перестанут искать пропажу. Однако простой план начинает трещать по швам.

"Простой план" - новелла американского писателя Скотта Смита, которую Сэм Рейми экранизировал через пять лет после ее публикации. Сценарий к фильму писал сам Скотт Смит. Картина была номинирована на "Оскар" в двух категориях: за лучшую мужскую роль второго плана (Билли Боб Торнтон) и лучший адаптированный сценарий (Скотт Смит).

"По соображениям совести"

Мэл Гибсон, 2016

Обожаю фильмы, основанные на реальных событиях. Ну, и фильмы Мэла Гибсона тоже обожаю.

Медик американской армии времён Второй мировой войны Дезмонд Досс, который служил во время битвы за Окинаву, отказывается убивать людей и становится первым идейным уклонистом в американской истории, удостоенным Медали Почёта.

Фильм стал обладателем премии "Оскар" в номинациях "Лучший монтаж" и "Лучший звук", а также номинантом ещё в 4 категориях.

"Скафандр и бабочка"

Джулиан Шнабель, 2007

Фильм изначально привлек мое внимание своим сюжетом. "Скафандр и бабочка" - это автобиографическая книга Жана-Доминика Боби, опубликованная в 1997 году.

Редактор журнала Elle France Жан-Доминик Боби в 1995 году в возрасте 43 лет перенес инсульт, в результате которого он был полностью парализован. Подмигивая оставшимся не парализованным левым глазом, когда сидящий рядом человек называл нужную букву, Жан-Доминик рассказал все о своем внутреннем мире, начиная с психологической пытки из-за того, что ты заперт внутри собственного тела, и заканчивая воображаемыми историями о мирах, которые он посещал лишь в своих мечтах.

Два месяца, по три часа изо дня в день ассистентка Боби проговаривала алфавит, а он ей подмигивал на нужной букве. Понадобилось 200 000 морганий, чтобы родилась эта книга. Так, не сказав ни слова, Жан-Доминик Боби поведал миру о том, как внутри СКАФАНДРА отказавшего тела, погружающегося на дно океана смерти, пытается жить непокорная бабочка - ДУША. Жан-Доминик Боби умер спустя 2 дня после выхода его книги в свет.

"Эффект бабочки"

Эрик Бресс, Дж. Макки Грубер, 2003

Если вы еще не слышали про термин "эффект бабочки", то поясню - он обозначает свойство некоторых хаотичных систем. Так незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия, в том числе и в совершенно другом месте.

Именно на понятии эффекта бабочки основан сценарий фильма, где главную роль исполняет Эштон Кутчер.

Картина была номинирована на премию "Сатурн" в категории "Лучший научно-фантастический фильм".

"Догвилль"

Ларс фон Триер, 2003

Я не очень люблю фильмы Триера, потому что после них у меня в душе остается неприятный осадок. Уж очень они тяжелые для моей чувствительной натуры.

Криминальная драма "Догвилль", тоже очень тяжелая картина, но это не повод, чтобы не посмотреть фильм.

События фильма разворачиваются в гангстерской Америке тридцатых годов во время сухого закона. Спасаясь бегством от кровожадных бандитов, в маленький скалистый город Догвилль забредает молодая девушка Грэйс Маллиган (Николь Кидман). В этом поселении чуть больше двадцати жителей, но выглядят они вполне дружелюбно. Тем не менее, девушка собирается двигаться дальше, прямиком в горы, но ее отговаривает местный интеллигент Том Эдисон. Он укрывает Грэйс в шахте, пока вооруженные преступники рыскают неподалеку, а затем предлагает остаться в общине, выполняя мелкую работу. Юная и доброжелательная девушка соглашается на такие условия, и все поначалу идет хорошо.

Помимо художественной ценности фильм прославился тем, что был снят в одном павильоне и практически при полном отсутствии декораций. Город изображен лишь на ровном полу условными белыми линиями, обозначающими дорогу, дома и даже местную растительность.

Франгиз Агаларова