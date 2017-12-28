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Новое фото Криштиану Роналду бьет рекорды в Instagram

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28 декабря 2017 11:38

Новое фото Криштиану Роналду бьет рекорды в Instagram

Недавно Instagram подвел итоги 2017 года и поставил Криштиану Роналду на третью строчку в рейтинге самых популярных пользователей. Тогда, в конце ноября у футболиста было 115 млн подписчиков, как и у расположившейся на второй строчке Арианы Гранде. За несколько недель ситуация поменялась: сейчас на Роналду подписано 118 млн, а на Гранде - 116 млн. И спортсмен продолжает бить рекорды в социальной сети: вчера он опубликовал новое фото, которое вполне может стать самым популярным постом в Instagram.

На фото Криштиану позирует с младшими детьми, близнецами Евой и Матео и дочерью Аланой Мартиной. Менее чем за сутки этот кадр собрал более 5 млн лайков, и это число продолжает расти.

elle.ru


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