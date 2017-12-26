О чужих ожиданиях и мечтах - Рассказывает Лабковский - ФОТО

Самое популярное слово, которое дети слышат от родителей, - "должен". Например, "должен... учиться на пятерки, освоить пианино, поступить в престижный ВУЗ, выйти замуж, родить, получить руководящую должность, заработать много денег..." Никто при этом не учитывает желания самого ребенка - родители уверены, что знают лучше, что наследникам необходимо для счастья.

На самом деле они исходят исключительно из своих личных представлений. Родители реализуют через детей собственные амбиции, оценивают их жизненный путь с точки зрения своих собственных несбывшихся надежд. В основе которых, как вы уже могли догадаться, лежат надежды уже их собственных родителей. Но впереди и тех, и других ждет... большой облом! И не только потому, что другие люди не могут реализовать ваши собственные мечты. А потому, что пока родителям "мечталось", мир изменился до неузнаваемости. Популярные прежде профессии теряют свою актуальность, смысл в пятерках в школе постепенно пропадает, про сольфеджио вообще молчу. Планы оказываются нежизнеспособными в современных реалиях, и вырастая, дети говорят папе с мамой не "большое спасибо, что благодаря Нине Михайловне я теперь большой босс". А "ну спасибо, мама с папой, что лишили меня детства".

Современные родители убиваются - "почему ребенок с утра до вечера сидит за компьютером и пытается записать свой дурацкий видеоблог?" Почему бы ему не получить нормальную специальность, типа юриста или экономиста - зачем ему инстаграм, соцсети?.. А ведь на самом деле блогеры сейчас и зарабатывают сотни тысяч. И то, что поколению Х кажется пустой тратой времени, "новым людям" видется перспективным и интересным занятием. Отсюда и огромный личностный кризис. Родительские ожидания не оправдал, но и собственные не выработал. Ты сам не знаешь, что же тебе нужно - ведь за тебя уже все решили. Так люди и становятся неустроенными - с маленькими зарплатами и ненавистными работами.

Суть проблемы

Для начала необходимо понять - чужую жизнь вы все равно не проживете. Люди пытаются через реализацию родительских амбиций получить любовь. Своим воспитанием папы с мамами внушали детям, что их будут ценить, хвалить и уважать только за какие-то конкретные достижения. И потом, когда человек вырастает, это уже не становится вопросом целеполагания ("родители учили меня всего добиваться"), а оправданием надежд, поиском постоянного одобрения, получения маминого или папиного тепла. Мало кто способен реально осознать, что эта история вообще не про любовь. Для родителей все эти неоправданные надежды, это своего рода "диалог с самим собой". Многие папы с мамами, увы, видят в наследниках самих себя. Это они себя когда-то ругали за тройки, и сейчас от самих же себя, психологически, требуют, чтобы вы жили, как они считают, правильно. При это уже и не понимают, что есть "правильно" для вас лично и для всего поколения в целом. Например, в Европе давно женятся и рожают детей после 30 лет, но российские родители подгонять отпрысков уже в 25! Потому, что во времена их молодости так было принято.

Договариваемся с собой