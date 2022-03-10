Однажды ты перестаешь бояться холода

Просто кутаешься потеплее, и живёшь дальше. И тебя становится невозможно предать, обидеть, причинить боль...

Страх не помогает...

Однажды перестаёшь бояться холода. Любого холода. Просто кутаешься потеплее, и живёшь дальше.

И тебя становится невозможно предать, обидеть, причинить боль.

Всё это случается, когда ты боишься, а когда нет - не случается.

Потому что ты прошёл худшие варианты, и тебя не удивить ничем.

И ты понимаешь, наконец, что жизнь начинается только тогда, когда перестаёшь бояться.

Холода, жары, обиды, гнева, потерь, осуждения, сплетен, идиотов, разлук, одиночества, предательства, даже смерти.

Потому что страх ещё никому и ничем не помог.

Отобрал по половине жизни у всех боящихся, а вот помочь - не помог.

Отсутствие страха открывает тебе глаза на то, что недовольство тобой - проблема недовольных, разочарование - разочарованных, критика - критикующих.

Ты здесь вообще не при чём.

Потому что или диалог, или пусть "моноложат" за спиной, от тебя подальше.

Я отказываюсь бояться, друзья мои.

Я выбираю жить.

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