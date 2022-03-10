Однажды ты перестаешь бояться холода

Просто кутаешься потеплее, и живёшь дальше. И тебя становится невозможно предать, обидеть, причинить боль...
Страх не помогает...
Однажды перестаёшь бояться холода. Любого холода. Просто кутаешься потеплее, и живёшь дальше.
И тебя становится невозможно предать, обидеть, причинить боль.
Всё это случается, когда ты боишься, а когда нет - не случается.
Потому что ты прошёл худшие варианты, и тебя не удивить ничем.
И ты понимаешь, наконец, что жизнь начинается только тогда, когда перестаёшь бояться.
Холода, жары, обиды, гнева, потерь, осуждения, сплетен, идиотов, разлук, одиночества, предательства, даже смерти.
Потому что страх ещё никому и ничем не помог.
Отобрал по половине жизни у всех боящихся, а вот помочь - не помог.
Отсутствие страха открывает тебе глаза на то, что недовольство тобой - проблема недовольных, разочарование - разочарованных, критика - критикующих.
Ты здесь вообще не при чём.
Потому что или диалог, или пусть "моноложат" за спиной, от тебя подальше.
Я отказываюсь бояться, друзья мои.
Я выбираю жить.