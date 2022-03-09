Как понять, что вы нравитесь мужчине по знаку Зодиака

Хотя действия человека всегда говорят громче любых его слов, иногда такие действия бывает довольно трудно расшифровать...

Порой поведение мужчин посылает женщине смешанные сигналы. В итоге мы начинаем отчаиваться в своих попытках понять их. Задавая, казалось бы, прямой вопрос, мы получаем в ответ совершенно не то, чего ждали.

И в такие моменты, когда нам требуется помощь в понимании своего партнера, мы неизменно обращаемся к астрологии.

Каждый человек рождается под одним из 12 зодиакальных созвездий и наделен набором специфических качеств и неповторимыми манерами поведения, которые могут быть как позитивными, так и негативными. Гороскоп может подсказать вам, что в действительности значат поступки и действия мужчин.

Овен

Явным показателем того, что мужчина-Овен в вас влюблен, является его щедрость в вопросах денег, времени и чувств. Представителям данного созвездия нравится сам процесс охоты, поэтому если он уделяет вам слишком много внимания, то это уже говорит о многом. Овны будут удивлять вас букетами цветов без какого-либо повода и посылать сообщения, демонстрирующие заботу и привязанность.

Телец

Телец, наоборот, не будет задаривать вас подарками, но все его внимание будет посвящено исключительно вам. А еще он будет активно слушать все, что вы ему говорите. Тельцу может понадобиться немного времени на то, чтобы осознать, что вы ему нравитесь. Но как только это произойдет, его чувства по отношению только усилятся.

Близнецы

Этот мужчина выражает любовь посредством манипулирования смысловой нагрузкой слов. Ваше сердце он попытается завоевать своими уникальными стихотворениями, а внимание - отправкой множества вдохновляющих текстовых сообщений. Поскольку ему нравится взаимодействовать напрямую со всеми, кроме вас, то можно смело утверждать, что ваша связь носит духовный характер.

Рак

Семья у Раков всегда стоит на первом месте. Так, если он познакомил вас со своими родными, значит, Рак по уши влюблен и у него серьезные намерения. А если вы еще и понравитесь его семье, он точно перестанет сомневаться в правильности своего выбора.

Лев

Львы отличаются особой креативностью и новаторством. Каждый раз, планируя свидание или отпуск, он будет очень стараться. Лев высоко ценит красоту и внешний вид, поэтому не стоит удивляться, когда он подарит вам платье или обувь от известного дизайнера. Ему хочется, чтобы выглядели на все сто.

Дева

Хотите, раскроем вам тайну о мужчинах, которые родились под знаком Дев? Они чувствуют себя хорошо, если смогли сделать хорошо вам. Поэтому Девы будут демонстрировать свой интерес, оценивая ваши достижения и оказывая вам поддержку во всех ваших профессиональных стремлениях. Это мужчина сделает все возможное, чтобы вы могли реализовать свои мечты.

Весы

Вы поймете, что этот мужчина влюбился в вас, когда заметите, насколько сильно он к вамтянется и как часто видится с вами. Весы питаются связью с другим человеком, поэтому он обязательно сделает все от него зависящее, чтобы наладить между вами сильную связь. Он харизматичный, тактичный и ради вас пойдет на край света.

Скорпион

Если вы заинтересовали Скорпиона, он будет притворяться, что это не так. Когда вы рядом, этот мужчина будет нарочно прятаться в своем телефоне, хотя на самом деле видит вас и пытается узнать о вас как можно больше. Постепенно эмоции Скорпиона начнут находить выход, и вы узнаете, что он в вас влюблен.

Стрелец

У мужчин, рожденных под знаком Стрельца, есть склонность быстро влюбляться по уши, а затем так же быстро уставать от новых отношений и хотеть поскорее от них отделаться ради чего-то нового. Но если вы сумеете привлечь его внимание к себе, он будет очень дружелюбным, забавным и даже предложит вам отправиться в совместное путешествие. Стрелец любит путешествовать в одиночку, поэтому если он захотел поехать с вами, то это явно хороший знак.

Козерог

Козерог готов отказаться от своего личного комфорта, чтобы побыть вместе с вами. Так, если он хочет сходить с вами к врачу или дантисту, то тем самым демонстрирует свою заботу и показывает, насколько вы ему дороги. Так как все Козероги отличаются трудолюбием, не стоит удивляться, если он начнет чинить у вас дома все то, что можно починить.

Водолей

Вы поймете, что Водолей влюблен в вас, если он будет непрерывно делать для вас какие-то креативные и непредсказуемые вещи. Раньше вы даже не подозревали, что каждые выходные у вас в городе проходит ярмарка тайской еды или что вы можете арендовать лодку и поплавать в ней по озеру. А еще Водолей постоянно с вами заигрывает.

Рыбы

У представителей этого знака очень развита интуиция. Они узнают о ваших потребностях еще до того, как вы поймете, что вам это действительно нужно. Степень своей осведомленности о ваших предпочтениях такой мужчина показывает, как правило, с помощью подарков, о которых вы мечтаете. В этом плане партнера лучше него вам не найти.

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