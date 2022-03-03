3 признака, что вы тратите свою жизнь впустую

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Если у человека есть достойная работа, жилье, спутник жизни и ребенок, то можно ли считать, что жизнь удалась? Что жизнь прожита не впустую? Если преуспеть по каждому пункту, гарантирует ли это удовлетворенность жизнью?

Нет? А что гарантирует? Духовный рост, умение жить в моменте или, может, какой-то глобальный мегаважный инсайт? А можно ли утверждать, что человек прожил жизнь впустую, если не учился в университете, не нашел свою половинку и к тридцати годам так и не решил, кем станет, когда вырастет? Вопросов много, а вот смысла отвечать на них нет никакого.

Есть только один-единственный вопрос, чтобы понять, тратите вы свою жизнь впустую или нет. Но мы подойдем к этому вопросу постепенно и осознанно, как полагается. Наш психолог Анна Макова помогает разобрать каждый признак того, что на жизненном пути вы где-то свернули не туда.

1. Вы сравниваете себя с другими

Самооценке в 21 веке приходится несладко. Если еще лет 10 назад вы рисковали никогда не узнать, как красиво сервирует к завтраку стол популярная певица и как сногсшибательно она выглядит купальнике, то сегодня с этого может начаться (и, скорее всего, начинается) ваш день. Уже много сказано о том, как социальные сети влияют на нас. Все об этом знают, но мало кто признается, что проблема касается их лично. Еще меньше людей, готовых работать над собой.

Если после просмотра ленты вы замечаете упадок настроения и жизненных сил, если ваше экранное время превышает время, которое вы посвящаете своему хобби, если очередной успешный успех популярного блогера вызывает у вас раздражение, а руки чешутся написать злобный комментарий, то пожалуйста, отложите телефон. Обратите внимание на себя и свои чувства, не игнорируйте тревожные звоночки, все они сигнализируют о том, что страдает ваша самооценка.

Идти своим путем и проживать свою жизнь без оглядки на других способен только человек со здоровой самооценкой. Отсюда вывод - неуверенность в себе очень помогает проживать жизнь впустую. Перестать сравнивать себя с картинками в инстаграме и изменить отношение к себе можно с помощью психолога.

Признать проблему и начать действовать можно только с помощью себя самой.

2. Вы живете по чужому указу

Вариантов много: мудрые родители, заботливые друзья, компетентные коллеги, успешные коучи, просветленные гуру, богатые богачи, - советчиков в нашем мире много. Очень много тех, кто, желая добра (хочется верить), пытается научить жить. Но жить чужой головой, чужим сердцем и чужим опытом не получится.

Прислушиваться к советам, изучать различные точки зрения, учиться у более успешных - все это очень важные и нужные части нашего становления. Но чужой опыт - это не инструкция "Как жить эту жизнь".

Как бы вас ни любили родители, они не могут принимать важные решения за вас, потому что они не знают, как лучше. А сейчас - внимание: никто не знает, как лучше. Никто не знает, как жить эту жизнь. Никто не может научить вас жить вашу жизнь. Никто не знает, что подойдет именно вам. В этой битве мы все одиноки, и ближе к победе те, кто научился слышать себя.

3. Вам не интересно

Было бы так просто написать тут - у вас скучная жизнь, значит, вы проживаете ее впустую. Но я только что написала предыдущий пункт и не стану ему противоречить, потому что не знаю, как лучше для вас. Может, вы смотрите фильм "День сурка" с мыслями: вот бы мне так. Может, рутина и дни, похожие друг на друга, - это то, что делает вас счастливым. Я не знаю.

Но я на 100% уверена, что если вам не интересно, то счастливым вы себя точно не ощущаете.

Не интересно что? Ничего. Вам не интересен ваш спутник жизни, о чем с ним говорить? Вы все уже давно обсудили. С друзьями та же история, скучные люди. Ваша деятельность - ничего интересного. Хобби у вас нет - потому что все не интересно. Выставки, театры, кино, книги - все это не стоит вашего внимание, потому что неинтересно. Путешествия? А чего вы там не видели? Не интересует, спасибо.

Если нет ничего, что было бы вам по-настоящему интересно; если нет того, на что вам не жалко ни сил, ни времени, ни денег; если нет того, чего вы дожидаетесь с нетерпением, того, что приносит вам чувства удовлетворения и счастья, то да, вы пока проживаете жизнь впустую. Никаких сомнений нет.

Вероятно, этот мир чуть больше, чем вы привыкли считать. Сделать шаг навстречу страшно, лениво и нет ни времени, ни желания, но проще уже не будет. Чем дольше мы живем без интереса к этому миру, тем больше привыкаем ничего не желать, ничего не делать и не жить вовсе. Постарайтесь отыскать в себе хоть маленькую искорку интереса и раздувайте ее что есть мочи.

Главный вопрос, который поможет вам определиться с тем, тратите ли вы жизнь впустую или нет, звучит так: "Как вам?" Самый большой подарок, который вы можете себе сделать, - это хорошенько подумать над этим вопросом и ответить честно.

Как вам ваше окружение?

Как вам ваша деятельность?

Как вам ваша жизнь в целом?

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