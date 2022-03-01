Чего боятся мужчины, сидящие на сайтах знакомств

Женщины, которые ищут кавалеров в режиме онлайн, больше всего боятся наткнуться в Сети на маньяка. Мужчины маньяков не боятся, а вот того, что стройная на фото барышня окажется толстушкой, очень даже!

Пару лет назад один из британских сайтов знакомств провел секретный социальный эксперимент. Его владельцы решили выяснить, как себя будут вести мужчины, если вместо симпатичной изящной блондинки, которой они назначили свидание в Интернете, на встречу придет полная девушка, лишь отдаленно похожая на собственное фото в анкете, сообщает британский портал Mail Online.

Утверждение о том, что мужчины любят глазами, по-прежнему верно на все 100%. 24-летняя Сара, главная участница эксперимента, убедилась в этом на личном опыте. В профайле девушки размещены ее настоящие фото в бикини, на которых несложно рассмотреть ее милое лицо и стройную, как у модели, фигуру. Но на свидания, которые ей назначали на сайте, Сара приходила совершенно в другой ипостаси.

Макияж, специальное протезирование и костюм, изрядно добавляющий объема - и вот уже перед нам грузная дородная женщина с двойным подбородком, внушительным животом, чье тело бесконечно далеко от идеала...

Мужчины, грезившие о рандеву с прекрасной незнакомкой, пугались. Причем настолько сильно, что в течение нескольких минут сбегали с места встречи (так поступили 4 из 5).

Каждый из кандидатов в женихи не преминул заметить, что Сара не слишком похожа на девушку со снимков. Только один из кавалеров был настолько галантен, что сделал вид, что его не смущает внешний вид визави, и смог рассмотреть в девушке личность. Но и он вздохнул с облегчением, когда актриса рассказала ему об эксперименте, и признался, что был несколько шокирован.

Остальные исчезли под разными предлогами. Первый честно признался, что Сара "не то, что ему надо", второй сказал, что женат и поэтому должен уйти. Третий не стал ничего придумывать и просто исчез по-английски - сказал, что ему нужно в туалет и не вернулся (все происходящее было зафиксировано на камеру, а получившийся ролик затем выложили в Сеть).

После этого организаторы эксперимента решили провести еще один опыт, только на этот раз лишними килограммами на время обзавелся мужчина. Однако 28-летний Вилли пришелся по вкусу потенциальным невестам, которые, как правило, мило щебетали с ним и даже не думали сбегать. Некоторые девушки согласились прийти на следующее свидание с толстяком, а одна из них даже разрешила себя поцеловать в конце встречи.