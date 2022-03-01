1 марта 2022
Какой вы покупатель: <span class="color_red">эмоциональный, рациональный или пассивный</span>

Опросы

16:55

  • 159
Какой вы покупатель: эмоциональный, рациональный или пассивный
Готовим шоколадный блинный торт на Масленицу: <span class="color_red">видеорецепт</span>

Рецепты

14:24

  • 179
Готовим шоколадный блинный торт на Масленицу: видеорецепт
Джейсон Момоа и Лиза Боне воссоединились <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

12:01

  • 255
Джейсон Момоа и Лиза Боне воссоединились - ФОТО

1 марта 2022 16:55

Какой вы покупатель: эмоциональный, рациональный или пассивный

Совершение покупок - часть нашей жизни. Только для кого-то это своего рода пытка, а для кого-то - настоящее развлечение. Психологи выделяют несколько типов потребителей, поведение которых в корне различается.

Эмоциональный покупатель

За редким исключением, эмоциональные покупатели - это женщины. Они зачастую не планируют свой поход в магазин и совершают спонтанные покупки. Им доставляет удовольствие сам факт шопинга, неважно, что при этом куплено. Эмоциональные покупатели вообще легко относятся к деньгам и незапланированным тратам. Минусом такого подхода к шопингу являются финансовые бреши, которые могут образоваться после приобретения ненужной вещи. Психологи считают, что изменить привычки сходу не получится.

"Попробуйте начать с того, чтобы выделять ежемесячно некоторую сумму на покупки, и в ее рамках вести себя, как прежде - то есть позволять себе то, чего вам так хочется", - советует психолог Екатерина Орел.

У эмоциональных покупателей можно найти несколько практически идентичных вещей. В таком случае на помощь придут сайты с перепродажей вещей. Очередную пару туфель или сумочку можно продать людям, которым она нужнее.

Рациональный покупатель

Рациональный покупатель совершает покупки вдумчиво. Перед приобретением чего-либо он тратит много времени и сил, чтобы найти вариант, который его не разочарует. Такие люди не поддаются эмоциям, им не свойственно "влюбляться" в вещь с первого взгляда. Важную роль в выборе играет соотношение цены и качества продукции. Ошибочно мнение, что вдумчивый покупатель не любит ходить по магазинам. Просто перед покупкой он изучает характеристики товара в интерне-магазине, сравнивая цены. Наиболее выгодные предложения представлены на сайтах с бесплатными объявлениями.

Пассивный покупатель

Для пассивного покупателя поход в магазин - случай крайней необходимости. Для таких покупателей главное - найти качественную вещь, которая будет выполнять все заявленные функции. Яркий дизайн и креативная упаковка не влияют на принятие окончательного решения. Лучший вариант шопинга для пассивного покупателя - совершение покупок через интернет.

Woman.ru


Просмотров: 159

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Опросы

28 февраля 14:46

  • 325
Как восстановить волосы после зимы: 10 советов

Опросы

28 февраля 13:07

  • 301
Тонкий ореховый вкус: рецепт миндального печенья

Опросы

28 февраля 11:21

  • 283
Постоянная тревога от новостей: как с ней справиться