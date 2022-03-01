Какой вы покупатель: эмоциональный, рациональный или пассивный

Совершение покупок - часть нашей жизни. Только для кого-то это своего рода пытка, а для кого-то - настоящее развлечение. Психологи выделяют несколько типов потребителей, поведение которых в корне различается.

Эмоциональный покупатель

За редким исключением, эмоциональные покупатели - это женщины. Они зачастую не планируют свой поход в магазин и совершают спонтанные покупки. Им доставляет удовольствие сам факт шопинга, неважно, что при этом куплено. Эмоциональные покупатели вообще легко относятся к деньгам и незапланированным тратам. Минусом такого подхода к шопингу являются финансовые бреши, которые могут образоваться после приобретения ненужной вещи. Психологи считают, что изменить привычки сходу не получится.

"Попробуйте начать с того, чтобы выделять ежемесячно некоторую сумму на покупки, и в ее рамках вести себя, как прежде - то есть позволять себе то, чего вам так хочется", - советует психолог Екатерина Орел.

У эмоциональных покупателей можно найти несколько практически идентичных вещей. В таком случае на помощь придут сайты с перепродажей вещей. Очередную пару туфель или сумочку можно продать людям, которым она нужнее.

Рациональный покупатель

Рациональный покупатель совершает покупки вдумчиво. Перед приобретением чего-либо он тратит много времени и сил, чтобы найти вариант, который его не разочарует. Такие люди не поддаются эмоциям, им не свойственно "влюбляться" в вещь с первого взгляда. Важную роль в выборе играет соотношение цены и качества продукции. Ошибочно мнение, что вдумчивый покупатель не любит ходить по магазинам. Просто перед покупкой он изучает характеристики товара в интерне-магазине, сравнивая цены. Наиболее выгодные предложения представлены на сайтах с бесплатными объявлениями.

Пассивный покупатель

Для пассивного покупателя поход в магазин - случай крайней необходимости. Для таких покупателей главное - найти качественную вещь, которая будет выполнять все заявленные функции. Яркий дизайн и креативная упаковка не влияют на принятие окончательного решения. Лучший вариант шопинга для пассивного покупателя - совершение покупок через интернет.

Woman.ru