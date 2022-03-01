Астрологический календарь полезных дел на март 2022

Пусть ни один мартовский день не пройдет зря.

1 марта - подходящий день для того, чтобы наводить порядок и чинить сломанное. Можно планировать ремонт и строительство, делать предварительные расчеты, покупать все, что нужно.

2 марта - можно сходить в театр или в кино. Подходит день и для того, чтобы посетить мастер-класс по актерскому мастерству: можно обнаружить у себя неожиданный талант.

3 марта - благоприятный день для занятий музыкой и живописью, они вдохновляют и дарят массу позитивных эмоций.

4 марта - день подходит для оздоровительных и косметических процедур.

5 марта - подходящий день для того, чтобы решать финансовые вопросы, заниматься планированием бюджета, решать, что вы купите сейчас, а что позже.

6 марта - день хорошо подходит для того, чтобы украшать свой дом, покупать красивые вещи и делать их своими руками.

7 марта - подходящий день для того, чтобы делать покупки. Можно приобретать продукты длительного хранения.

8 марта - сегодня особенно полезно читать учебную и научно-популярную литературу, смотреть познавательные фильмы.

9 марта - подходящий день для оздоровительных и косметических процедур. Можно устроить красивую фотосессию. Удачными будут эксперименты с имиджем.

10 марта - хороший день для того, чтобы наводить порядок дома, чинить то, что сломалось, избавляться от ненужного.

11 марта - подходящий день для важных разговоров, звонков в государственные организации, сбора информации, которая может потребоваться для оформления документов.

12 марта - стоит провести больше времени с родителями и другими старшими родственниками.

13 марта - день подходит для отдыха и размышлений о будущем. Можно и строить конкретные планы, и просто мечтать.

14 марта - день, когда можно навести порядок в мыслях и чувствах. Полезно делать заметки в дневнике или блоге: позже наверняка захочется к ним вернуться.

15 марта - стоит задуматься о том, правильно ли ты тратишь деньги. Возможно, найдется способ сэкономить.

16 марта - подходящий день для того, чтобы изучать точные науки, решать математические задачи.

17 марта - благоприятный день для экспериментов с имиджем.

18 марта - подходящий день для того, чтобы начать регулярные занятия спортом, обзавестись другими полезными привычками.

19 марта - хорошо украшатьсвой дом, покупать красивые вещи.

20 марта - подходящий день для того, чтобы заниматься оформлением документов, особенно связанных с недвижимостью.

21 марта - подходящий день для того, чтобы разбираться в правовых вопросах, консультироваться с юристами.

22 марта - отличный день для того, чтобы навести порядок дома, избавиться от ненужных вещей.

23 марта - подходящий день для любых дел, важных для всей семьи.

24 марта - благоприятный день для кулинарных экспериментов. Можно готовить необычные блюда и угощать ими друзей.

25 марта - день прикладного искусства. Он подходит для того, чтобы украшать вещи вышивкой и рисунками, декорировать дом, делать обычные вещи уникальными.

26 марта - подходящий день для того, чтобы продать ненужные вещи.

27 марта - отличный день для того, чтобы порадовать друга домашним угощеньем или подарком, сделанным своими руками.

28 марта - подходящий день для кулинарных экспериментов. Хорошо готовить необычные блюда, устраивать праздники для членов семьи.

29 марта - хороший день для изучения точных наук, а также для освоения новых гаджетов.

30 марта - этот день особенно хорошо подходит для помощи старшим родственникам.

31 марта - подходящий день для оздоровительных процедур. Они помогут заметно восстановить силы, пополнить запасы энергии.

Lady.mail.ru