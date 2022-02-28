Тонкий ореховый вкус: рецепт миндального печенья

Миндальное печенье - это не просто выпечка к чаю, это приглашение окунуться в мир фантазий на пару минут.

Итальянское и австралийское, по ГОСТу и альмендрадос - все это различные варианты приготовления такого простого, но утонченного десерта, как миндальное печенье. Хрустяще-плотная текстура, сладковато-миндальный вкус и нежно-песочный оттенок - неповторимые оттенки десерта, полюбившегося людям по всему свету.

Кондитер-эксперт и преподаватель Дарья Акимова поделилась с редакцией рецептом нежнейшего миндального печенья, которое не только не навредит вашей фигуре, но и не послужит причиной отказа от сладкого. Всего за пару минут на кухне вы приготовите утонченный десерт, способный собрать всю семью на чаепитие.

Ингредиенты

Миндальная мука (отсев) - 300 г

Куриное яйцо - 2 шт.

Сахарный песок - 230 г

Разрыхлитель - 5 г (1 ч.л.)

Какао - 1 ст.л. (но можно и без него)

Соль пищевая - щепотка

Сахарная пудра - для обсыпки

Ядро миндаля - для декора

Способ приготовления

1. Разогрейте духовку до необходимой температуры - 1800.

2. Взбейте миксером до пышной массы куриные яйца, сахарный песок, пищевую соль. Пики должны увеличится примерно в 3 раза.

3. В получившуюся смесь добавьте миндальную муку, какао-порошок и разрыхлитель, тщательно перемешайте все ингредиенты миксером. Для лучшего результата используйте миксер на средних оборотах.

4. Из замешанного теста скатайте небольшие шарики. Для этого возьмите, примерно 1 столовую ложку теста (можно смело и меньше, в духовке шарик хорошо увеличится в объеме) и скатайте небольшой шарик.

5. Затем - обваляйте его в сахарной пудре.

6. Выложите шарики на противень, застеленный пергаментной бумагой.

7. Для украшения поместите в центр будущей печеньки 1 ядро миндаля.

8. Расстояние между шариками должно быть достаточным, так как не стоит забывать о том, что они хорошо увеличатся в объеме.

9. Выпекайте миндальные печенья в духовке при 1800 15 минут. Внимательно следите, чтобы печенье не подгорело!

10. По мере готовности, достаньте печенье из духового шкафа и дайте ему остыть. Изначально печенье будет мягким, когда остынет - затвердеет.

Woman.ru