Правила 22 февраля 2022: почему до этого ваши желания не сбывались

Даты-палиндромы встречаются нечасто, а восемь двоек в один день - это вообще магия. Почему восемь, а не шесть? Просто у этих суток есть секрет...

Готовы поспорить, что хоть раз "ловили" на часах красивые сочетания чисел. 11:11, 15:51, 22:22 - вариантов много. Можно и не верить в то, что эти комбинации что-то значат, но, согласитесь, что-то магическое есть в том, что взгляд падает на часы именно в эти моменты. Нумерологи бы тут же сказали, что такие совпадения имеют скрытый смысл, но кто в обычной жизни задумается о том, что судьба говорит с нами через циферблат?

Но 22 февраля 2022-го года игнорировать трудно. Согласитесь, шесть двоек в одной дате - это явление уникальное, и о нем невозможно забыть, когда в интернет-эксперты с приближением "волшебной" даты все чаще начинают подсказывать, как правильно себя вести. Не делайте то, не пропустите вот это, непременно взаимодействуйте с четырьмя стихиями, чтобы привлечь удачу на весь год...

Но перед тем, как копаться в горшке с землей и зажигать свечи, мы решили обратиться к специалисту астрологии Анне Ильяковой, которая объяснила, как прожить 22 февраля 2022-го года так, чтобы "выжать" из этого магического дня самое лучшее.

Если мы обратимся к лунному календарю, то помимо уже имеющихся шести двоек, мы обнаружим 22-е лунные сутки. То есть получается уже не шесть, а восемь двоек, а восемь - это число кармы, судьбы. Такие даты - настоящие переходные рубежи. Они, как маячки, показывают нам, что мы делаем шаг на новую ступень развития. Поэтому не упускайте важный момент, смело идите к своему прекрасному будущему.

Чего остерегаться в этот день

Как сказал Юлий Цезарь: "Величайший враг прячется там, где вы меньше всего будете его искать". Поэтому остерегаться стоит своих негативных мыслей. Если мы не делаем и не говорим ничего плохо, то это еще полдела. Важно и перестать мыслить негативно, перенастроить свой мозг на новую волну. В такие дни, как 22.02.2022, негативное мышление особенно заметно, оно может притягивать в вашу жизнь события, которые вы меньше всего желаете.

Нашему мозгу мозгу все равно, о ком мы думаем плохо - о себе или о соседе. Мы живем в своей обособленной реальности, и если в нашем мире преобладают негативные мысли, то в нашем же мире, а не в мире соседа, будут происходить негативные события.

Как вести себя 22 февраля?

В этот день внимательнее, чем обычно, наблюдайте за своими мыслями и реакциями, за событиями и ситуациями. Если со стороны окружающих людей будут провокации, попытки вывести вас на эмоции, то постарайтесь не реагировать на них так, как вы делаете это обычно. Измените свою реакцию и посмотрите, что будет - это время трансформаций.

Напомню, что восемь двоек в нашей волшебной дате говорят о ее кармическом смысле. Карма в переводе с санскрита - это действие. Своими ежедневными мыслями и действиями мы создаем свою будущую карму, поэтому особенно важно в этот день поработать над тем, чтобы она была позитивной. Те семена, которые вы посадите в этот день, вырастут в плоды кармы в будущем. Поэтому будьте прилежным садовниками, сажайте семена, из которых вырастут прекрасные плоды.

Как не испортить свое же желание?

Нужно следить за тем, чтобы мысли, слова и действия не тащили вас в разные стороны, как лебедь, рак и щука. Это приводит вас в полнейший дисбаланс, и здесь не то что ваши желания не сбываются, вы сами находитесь в очень некомфортном, подвешенном состоянии. Если вы на постоянной основе пребываете в ситуации, когда думаете одно, говорите другое, а делаете третье, то из ваших мыслей, слов и действий пропадает сила.

Ваша энергия и энергия вашего намерения рассредоточена, поэтому желание не может сбыться, в нем недостаточно силы. Как только вы соберете себя в один вектор, то удивитесь, насколько в вас и в ваших намерениях много энергии для реализации.

Что можно загадывать, что нет?

Давайте определим, какие же все таки желания сбываются, ведь наверняка вы заметили, что далеко не все ваши желания реализуются, как бы мы их ни загадывали, какие бы ритуалы ни совершали.

1. Это должно быть ваше искреннее желание, которое идет не только от ума, но и от сердца.

2. Ваше желание не должно быть сугубо эгоистичным, если оно не приносит пользы никому, кроме вас, то, скорее всего, Вселенной не очень то интересно его реализовывать.

3. Безусловно, ваше желание не должно никому вредить. Мы все части одной большой системы, даже если вам и кажется, что вы вне социума.

4. Ваше желание должно нести в себе какую-то более высокую миссию, чем удовлетворение вашей мимолетной "хотелки".

Подведем итог: ваше желание обязательно сбудется, если оно: действительно ваше, а не навязанное,

если оно искреннее, и ум и сердце этого хотят,

если оно не нарушает границ других людей, не вредит окружающим, а, наоборот, помимо вас сделает счастливым еще кого-то, помогает кому-то.

Такое желание 100% сбудется - мечтаем смело!

Woman.ru