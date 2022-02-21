Сомнолог назвала основные причины бессонницы

Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук София Черкасова назвала основные причины бессонницы, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, самая распространенная проблема связана с неправильным образом жизни, недостаточной физической активностью, избытком кофеина и смартфонов, а также со стрессами.

"Все причины бессонницы можно разделить на несколько групп: это образ жизни, органические причины, телесные, психопатология и иногда бывает бессонница без причин - неорганическая", - объясняет Черкасова. Она добавила, что из телесных причин актуальными бывают заболевания щитовидной железы, центральной нервной системы, дефицит железа, прием некоторых лекарственных препаратов.

Эксперт уточняет, что проблемы со сном могут возникать и на фоне тревожных расстройств и депрессий. Иногда бессонница является первым симптомом длительного стресса.