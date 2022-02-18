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18 февраля 2022 16:33

Стали известны подробности «воссоединения» Брэдли Купера и Ирины Шейк - ФОТО

Брэдли Купера и Ирину Шейк в последнее время все чаще видят вместе. Совместные прогулки знаменитостей с их общей дочерью Леей стали поводом для разговоров о воссоединении пары.

Знаменитый актер очень много времени проводит со своей 4-летней дочерью. Заботливый отец водит Лею на занятия, берет с собой за покупками и даже ходит вместе с девочкой на телешоу и вечеринки.

Наблюдая за теплыми отношениями Купера и Шейк, поклонники надеялись на воссоединение пары. Однако, к их большому сожалению, стало известно, что звезд связывает лишь общая дочь. В эксклюзивном интервью для Hollywood Life источник из окружения знаменитостей сообщил, что романтические отношения Брэдли и Ирины закончились навсегда.

"Брэдли и Ирина больше не будут вместе, - рассказал инсайдер. - Они часто видятся из-за общей дочери, но эта глава окончена, и оба открыты для новых отношений. Они очень близки, но только как друзья и родители".

Другой источник отметил, что, хотя Брэдли и Ирина больше не пара, они отлично справляются с совместным воспитанием Леи.

"Хотя Брэдли и мама Леи уже не вместе, актер по-прежнему заботится о том, чтобы уделять дочери как можно больше времени", - поделился источник.

Напомним, 36-летняя супермодель российского происхождения Ирина Шейк и 47-летний голливудский актер Брэдли Купер расстались в 2019 году после четырех лет отношений. В 2017-м у пары родилась дочь Лея.

Lady.mail.ru


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