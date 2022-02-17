«Правда ли так нужен этот ''замуж''?»: 4 типа девушек, которые пытаются найти мужа

Пытаетесь знакомиться, чтобы завести отношения? Сначала определитесь с реальными целями.

Столько споров происходит вокруг темы замужества: то фамилию мужа брать нужно обязательно, то мужа нельзя искать в "Тиндере". А если подумать, то правда ли современной девушке нужно выходить замуж? В День святого Валентина психолог-сексолог Ольга Сень объяснила, что делать, если вам вдруг приспичило найти мужа, где его найти и как понять, что в брак вступать не надо.

Бывают разные виды того самого "замуж хочу". Первый тип: когда девушки сильно хотят стать замужними, чаще всего, к сожалению, это желание происходит из того, что "замуж надо". Здесь мы говорим о тех самых нормах, которые внушает социальное общество. "Тебе уже двадцать лет, пора", - твердят те самые общественные устои. У мужчин кризис женитьбы начинается в 40 лет, а потом возникает вопрос, что же делать дальше. У девушек и в 25 лет остро может стоять вопрос о замужестве. Не всегда это адекватно воспринимается внутренне, но можно позволить себе отказаться от таких мыслей. "Нужно быть хорошей девочкой", - нам родители внушили эту программу, которая очень сложно прорабатывается. Но работать над этим вопросом однозначно нужно.

Другой тип - это когда девушка уже переросла возрастное "надо" в 25-30 лет и за спиной уже есть база в виде машины, квартиры. Но в 40 лет, а иногда и раньше, у женщин тоже наступает кризис. Тот самый, когда вроде бы все цели на жизнь выполнила, а одной оставаться не хочется. Тогда женщины начинают перебирать мужчин, чтобы нашелся тот самый, подходящий ее придуманному образу. И вот она уже нафантазировала - это обычно делают "прокачанные" девушки, которые занимаются "запросами во Вселенную". К сожалению, мужчины в этом возрасте или не хотят жениться, или уже глубоко женаты.

Следующий вид девушек с табличкой "Хочу замуж" - это те, кто уже были замужем, но придерживаются позиции "я пока отдыхаю, я туда не хочу, я там побывала". Конечно, важно, каким результатом окончилось первое замужество. Если в паре все обсуждали и разошлись, предварительно уточнив все моменты, - это одно. Очень малое количество семей идет к психологу, решает проблемы и разводится мирно, без травм для себя и детей. Если не проработать проблемы после первого брака, то на пути будут встречаться мужчины того же типа. Например, у меня была клиентка, которая третий раз вышла замуж - и опять за алкоголика. Первый ее муж пил и бил, второй был более или менее, а третий - хороший и замечательный, но тоже алкоголик.

"На самом деле нам встречаются только те мужчины, которые нужны в этот самый момент времени"

Просто нужно осознать, что именно должно измениться в вашей жизни, чтобы больше вам такие мужчины не встречались. Может, у вас срабатывает материнский инстинкт, из-за которого вам попадается то алкоголик, то маменькин сынок? Подумайте, что вас бесит или не устраивает в мужчине. Скорее всего, какая-то похожая черта есть и в вас - это надо прорабатывать.

Следующий тип женщин - те, кто уже замужем, но брак не очень-то и устраивает. Вроде как и не очень все хорошо в браке, но лень что-то менять. Здесь нужно провести внутренний разговор с собой и четко понять ответ на вопрос: "Почему тебе выгодна эта связь и чем ты готова заплатить за нее?" Например, может быть выгодно финансово, а может, просто удобно находиться замужем. Женщина может быть готова терпеть раздражение, если это дополняется всё-таки некоторым удовольствием. Бывает, что красивый и богатый, но проблемы в постели, а бывает и по-другому - весь такой из себя чуткий романтик и при деньгах, а в быту полный ноль. В этих отношениях нужно понять, что ты можешь принять, а что совсем трудно. А затем с этим психологически работать.

"Где этот "замуж" искать?"

Есть такое понятие, как занятая энергия: страдания по бывшему, переживания внутренние, непроработанные вещи. Мужчины это очень чутко чувствуют и либо совсем не подходят к вам, либо не остаются надолго. Чтобы купить новый диван, нужно выбросить старый. Если ты хочешь отношений, проработай старые.

Другой вопрос, где искать мужчин. Во-первых, вы должны быть направлены сами на себя, на свою творческую энергию, на интеллектуальное развитие, на женственность. Еще вы не должны "носить яйца", быть с "голодными" глазами и с табличкой "Хочу замуж" на лбу. Попросите помощи и дайте разрешение вам помочь. Не должна женщина постоянно быть в позиции "я сама". Побудьте слабой и беззащитной, психологически разрешите себе побыть в этом состоянии. Этому надо учиться. Мужчины увлекаются этими фишками и появляются сами.

Можно начать со всевозможных промышленных выставок, торговых центров или любых других общественных мест. Недавно открылась возможность найти партнера на нетворкинге (не только для бизнеса, но и для жизни). Я была на такой встрече и заметила несколько категорий девушек. К некоторым, почти стоящим с табличками "Хочу замуж", есть просьба: не нужно одеваться в розовые платья или короткие юбки - это напрягает и отталкивает. Сексуальных маркеров должно быть не больше одного. Если мы говорим о лице, то нанесите красную помаду (никогда не выбирайте трупно-фиолетовый цвет!).

Были на встрече и девушки, которые действительно пришли продвигать свой бизнес. Но видно, что вопрос о замужестве всё равно подсознательно у них стоит: "Вдруг кого и встречу". Как бы они ни отрицали, это неосознанно просвечивается. Если вам хочется, почему бы и нет. Вы на нетворкинге обмениваетесь номерами телефонов. Если вам человек понравился, напишите ему. Не нужно сидеть и ждать, когда придет принц и заберет вас в мир мечт. Просто возьмите и напишите.

Есть поверье, что это мужчина должен писать первым, должен проявлять инициативу, а ты должна быть недотрогой и не должна с ним спать десять свиданий подряд. Да, бывают мужчины, которые ищут девушек, чтобы себе потом отметить это где-то галочкой. Но даже если вам такой попался, ну получите вы удовольствие, позвольте себе вступить с ним в связь. Я не призываю спать с каждым встречным, но когда девушки начинают грезить опять же, лежа на диване, что их половинка найдется сама... Лучше реалистично смотреть на мир.

Важно поговорить и про разрыв шаблонов. Иногда у самой девушки происходит внутренний конфликт. С одной стороны, она хочет быть слабой и беззащитной, но еще хочет все контролировать. Еще она хочет, чтобы мужчина брал на себя ответственность, но пусть он делает так, как она хочет. И если вы хотите замуж, то есть "спрятаться за мужа", то прячьтесь. Иногда девушке достаточно открыть глаза на то, что она на самом деле хочет, - быть беззащитной или всё контролировать.

"Самое главное - это внутренний мир, но не уходящий во всю эту мистику, эзотерику и разговоры со Вселенной, как это модно сейчас в Инстаграме"

В дополнение: хватит простой женственной одежды, и она действительно привлекает, что бы ни говорили девушки. А последняя составляющая - это сексуальная удовлетворенность. Не знаю, что и как вы будете делать, но женщина не должна быть в возбужденном состоянии. Пара оргазмов, и всё! Поверьте, так намного лучше, чем быть злой и неудовлетворенной. Обязательно поработайте над глубиной своего голоса, не нужно пищать. Завершающим штрихом можно считать интеллектуальное развитие и желание узнать о темах, которыелюбит ваш избранник. Самое главное, не зависать на одном варианте, пробовать разное и выходить из норы.

Woman.ru