Похудела и отменила все концерты: поклонники подозревают у Селин Дион тяжелую болезнь ​

Весной прошлого года певица начала жаловаться на судороги и постоянную слабость. В последний раз она попалась на глаза папарацци полгода назад и уже тогда выглядела худой и изможденной.

Из-за пандемии многие знаменитости стали гораздо реже появляться на публике и одну за одной пропускали красные ковровые дорожки, но мало у кого из поклонников звезд такое поведение вызывало подозрения. В конце концов, времена сейчас беспокойные, и свое здоровье лучше беречь.

Однако, как только ситуация в мире постепенно стала налаживаться, артисты снова достали из гардеробов свои лучшие наряды и начали посещать вечеринки, церемонии вручения премий, модные показы и другие светские мероприятия. Все, но только не Селин Дион. Издание New Ideaподсчитало: певица не выходила из дома уже 260 дней, а перед тем, как пропасть из поля зрения, неоднократно говорила о серьезных проблемах со здоровьем.

Впервые звезда заговорила о том, что чувствует себя неважно, еще полтора года назад. В марте 2020-го она отменила несколько крупных концертов, поскольку заподозрила у себя коронавирус. Все тесты Селин оказались отрицательными, и она начала проходить медицинское обследование. В первое время исполнительница хита My Heart Will Go On охотно рассказывала фанатам, что с ней происходит. Оказалось, помимо постоянной слабости она столкнулась и с другими симптомами - стремительно начала терять вес и за несколько месяцев похудела до 43 килограммов. При этом рост артистки составляет 171 сантиметр.

В прошлом Селин Дион никогда не пренебрегала светской жизнью - она обожала вечеринки и фотосессии, а также с удовольствием позировала папарацци даже по пути в магазин или на тренировку. Теперь эти времена остались в прошлом. Можно было бы предположить, что Дион просто пересмотрела взгляды на жизнь и решила, что хочет проводить больше времени с детьми, но певица перестала не только выходить из дома, но и работать.

Звезда уже неоднократно отменяла концерты. Сначала перенесла выступление, которое должно было состояться в ноябре 2021 года. Та же участь постигла и концерты, запланированные на 2022-й - когда они пройдут, неизвестно.

Один из близких друзей певицы сообщил, что звезда изо всех сил сражается с болезнью, вот только сама не знает, с какой. Дело в том, что врачи пока так и не смогли поставить Дион точный диагноз, поэтому лечение проходит не так эффективно, как хотелось бы артистке.

Поклонники звезды уже подняли в Сети настоящую панику: они считают, что Селин страдает от неизлечимого недуга, но держит его в тайне, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.

Некоторые пользователи Сети предполагают, что причиной болезни певицы мог стать... ее молодой бойфренд. В 2019 году певица начала встречаться со своим креативным директором Пепе Муньосом, который в прошлом был ее танцовщиком. В первое время рядом с новым возлюбленным звезда выглядела абсолютно счастливой, но потом что-то пошло не так.

Селин Дион отметила, что молодой человек оказался настоящим тираном - запрещал ей видеться с друзьями, закатывал сцены ревности и имел доступ ко всем ее банковским счетам. К тому же, из-за большой разницы возрасте у певицы появились комплексы. Она стремилась выглядеть моложе, поэтому начала сидеть на строгих диетах и уже через пару месяцев стала выглядеть экстремально худой.

Сама звезда, отвечая на комментарии по поводу своей внешности, говорила: она хорошо питается, а худеет из-за того, что много работает. Также Селин Дион попросила интернет-сообщество не писать ничего плохого по поводу ее личной жизни. Она заявила, что уже устала жить в одиночестве и хочет снова почувствовать себя любимой.