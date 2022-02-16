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Австралийка похудела на 88 килограммов, чтобы стать похожей на Барби - ФОТО

Жительница Австралии смогла похудеть и превратиться из полной женщины в куклу Барби в реальной жизни, пишет Daily Star.

Кайла Лавендер из Сиднея, по собственным словам, полюбила Барби еще в детстве. У нее даже была коллекция из 200 кукол, которые ей дарили родители. Женщина призналась, что и сама хотела быть похожа на игрушку, однако ее лишний вес все портил.

Лавендер рассказала, что сигналом к похудению стала ситуация, когда ей нужно было купить два места, чтобы полететь на самолете. После этого женщина садилась на диеты, которые не приносили результата.

В 2018 году австралийка решилась на операцию по удалению части желудка. Однако самой процедуры оказалось недостаточно - врачи снова посадили Кайлу на диету с изнурительным режимом тренировок.

"После операции я почувствовала себя новой женщиной. Но этого было мало, мне нужно было менять образ жизни", - призналась Лавендер.

К 2022 году женщина сбросила 88 кг. Теперь каждое свое утро она начинает с пробежки, следит за питанием и занимается спортом.

"Хочу сказать всем, кто худеет, что постоянство - ключевой фактор. Не сосредотачивайтесь на цифрах на весах, старайтесь быть последовательными", - советует Кайла.

Lady.mail.ru


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