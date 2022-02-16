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Гороскоп на 16 февраля: пора взяться за что-то важное

Сосредоточьтесь на настоящем, и настроение сразу улучшится.

День подойдет для важных дел. Возможно, они поначалу покажутся сложными, но удастся со всем справиться. Стоит сконцентрироваться на занятиях, требующих творческого подхода, позволяющих проявить изобретательность. Люди, которые сегодня возьмутся за что-то новое, быстро добьются первых успехов и получат полезный опыт.

Могут отвлекать неприятные воспоминания, мысли о каких-то давних проблемах, ошибках, допущенных давным-давно. Сосредоточьтесь на настоящем - настроение сразу улучшится, да и ладить с окружающими станет гораздо проще.

Lady.mail.ru


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