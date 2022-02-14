6 психологических уловок, которые используют мошенники

Мошенники - отличные психологи. Они прекрасно знают, как подвести человека к тому, чтобы он сам отдал свои деньги. Им известно, на каких человеческих чувствах нужно играть, чтобы мы поскорее сломались. Перечисляем самые частые приемы.

1. Телефонные мошенники-банкиры: страх потерять деньги.

Подобными историями пестрят соцсети, но все равно доверчивые люди умудряются попасть на эту удочку. Мошенники звонят якобы из банка и рассказывают, что на ваше имя взят кредит или сделан какой-то странный или особо крупный перевод. В общем, смысл в том, чтобы поскорее перевести деньги на другой счет или как минимум разобраться в текущей ситуации. Для этого нужны данные карты или подробности счета или другая информация, которая является конфиденциальной.

Говорите, что перезвоните, сбрасывайте звонок и перезванивайте по номеру телефона, указанному на карте. Скорее всего, выяснится, что с вашими счетом и картой все в полном порядке.

2. Звонок от родственника или друга: страх за близких.

Людям рассказывают душераздирающие истории о том, что кто-то попал в аварию или больницу, поэтому срочно нужны деньги. Договоритесь с близкими или друзьями о контрольном вопросе, без ответа на который никакой помощи они не получат. Не стесняйтесь взять паузу, чтобы подумать или с кем-то посоветоваться, попросить кого-то съездить и лично проверить ситуацию.

3. Фейковая реклама: страх болезней.

По телевизору или в интернете могут рекламировать чудо-крем или мазь от болей в спине, специальные средства от "модного" коронавируса или что-то еще, действительно нужное сейчас людям. Особенно пожилым.

Договоритесь с родителями, чтобы они ничего не покупали онлайн или у пришедших в дом коммивояжеров, не жалейте времени на то, чтобы ставить диагноз у грамотных врачей, и покупайте прописанные ими препараты в обычных аптеках.

4. Сотрудники любых служб: вера людям в форме.

К родителям могут прийти и пожарные, газовщики, электрики - представители любых служб, которые будут одеты в форму. Они могут захотеть осмотреть помещение (и крадут деньги в это время) или объявляют о необходимости замены чего угодно (за деньги, разумеется). Постоянно повторяйте родителям о том, что они имеют полное право не впускать в дом вообще никого. Или сами присутствуйте при визите сотрудников служб. Не стесняйтесь при этом звонить по официальным телефонам и уточнять правдивость информации.

5. Нечаянная радость: жажда легких денег.

Мошенники по телефону могут обрадовать новостью о выигрыше в лотерею, подарке от соцслужб или любом другом бонусе. Обычно нужно лишь разменять крупную сумму денег (отдают свои кровные, получают фальшивки крупного номинала), заплатить налог или сделать перевод. Понятно, что подарки всем получать приятно, но все мы помним, где именно чаще всего бывает бесплатный сыр, правда?

Еще пожилым людям ремонтируют компьютеры или ноутбуки, устанавливают на них какие-то программы за безумные деньги, продают мегадорогие лекарства (хорошо, если от них не будет хотя бы вреда). Все это возможно только в одном случае - если старики остаются в одиночестве, детям некогда помочь им разобраться с техникой и тем, как с ней правильно работать.

6. Экстрасенсы и медики: страх болезней.

В последнее время все очень сильно напуганы и очень устали от болезней. Этим пользуются мошенники, которые могут звонить и рассказывать о вирусе, плохих анализах, заболевших родственниках и необходимости обследования или дорогостоящего лечения. Нельзя верить им на слово, нужно перезванивать по телефону клиники самим, перепроверять информацию и советоваться с компетентными людьми - знакомыми врачами, например. Должно насторожить, если торопят с оплатой или покупкой лекарств, говорят о скидке или последней упаковке чего угодно.

Lady.mail.ru