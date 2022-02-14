Самые практичные подарки мужчине на 14 Февраля - ФОТО

Мы согласны с теми, кто считает, что дарить подарки любимым нужно не по календарю, а по настроению. Тем не менее, всегда приятно порадовать свою пассию и в День всех влюбленных.

Беспроводная зарядка для телефона с функцией ночника

Эта аккуратная стойка подходит для большинства современных моделей телефонов, а еще имеет собственную подсветку, так что больше не придется все время слышать: "Куда запропастилась моя зарядка?" Панель с наклоном, к которой прислоняется телефон, позволяет наблюдать за ним из любой точки комнаты, что тоже удобно: так никто не пропустит важный звонок или сообщение, даже если гаджет находится в беззвучном режиме.

Аккуратный браслет

Браслет - подарок не для каждого, но если ваш мужчина интересуется хорошими стильными украшениями, то этот подарок он точно оценит по достоинству.

Набор с медом и кружкой

Набор с самым нужным для мужчины: мед - чтобы подсластить жизнь, кружка - чтобы пить согревающие напитки, открытка - для поднятия настроения. Хотя самое ценное в его жизни - это жизнь с такой прекрасной женщиной, как вы.

Подставка для инструментов

Инструменты - любимые игрушки выросших мальчишек - частенько валяются в доме где попало. Чтобы облегчить процесс поиска нужной отвертки или шуруповерта, подари мужчине подставку ручной работы с винтажным рисунком. С таким ящичком нужные инструменты всегда будут на видном месте.

Набор для росписи футболки

Подарок позволит провести время вместе за приятной творческой работой. Выбирать оттенки, продумывать дизайн, раскрашивать одежду... Если вы еще не делали вместе ремонт, то вот вам демоверсия.

Набор с бритвой

Можно долго смеяться и критиковать незамысловатость этого подарка, но мало кто будет спорить, что мужчинам, которые бреются (и у которых нет триммера), он придется очень кстати.

Кожаное портмоне

Любой финансовый тренер скажет вам, что деньги любят не только счет, но и красивые бумажники. Да и вообще негоже взрослому мужчине носить деньги, банковские карты и визитки в кармане или потрепанном старом бумажнике. Куда солиднее кожаное портмоне с удобными отделениями для карт и отдельным кармашком для мелочи. Поместится все, и деньгам будет удобно.

Набор с шоколадом

В этом наборе шоколад представлен во множестве вариаций: и молочный, и с арахисом, и с изюмом. Запить все это сладкое безумие можно кофе (в наборе есть кружка и зерна) или чем-нибудь погорячее (на это намекает набор камней для виски, тоже входящий в комплект).

Стильный ежедневник

Все-таки что-то в этом есть: в век технологий, когда порой мы ленимся даже слова на клавиатуре вбить (и пользуемся голосовыми), вдруг взять ручку, открыть аутентичный бумажный носитель и записать что-то важное. И что удивительно, голосовые и онлайн-календари ошибаются, а то, что записано своей рукой, мы помним прекрасно. Все-таки ежедневник - необходимая вещь для тех, кому есть что записывать.

Подставка для ручки

И сразу к ежедневнику в набор берите подставку для ручки - практичное украшение для офисного стола, позволяющее всегда быть в курсе, где находится пишущее средство. Ручку, кстати, тоже можно выбрать не простую, а особенную, дизайнерскую - если, конечно, ваш мужчина не склонен носить ее с собой по офису и забывать на столах коллег.

Ремень из натуральной кожи

Частая история: в гардеробе не хватает классического универсального благородно-матового ремня на все случаи жизни. Подберите своему мужчине подходящий или сразу несколько, ведь для него ремень - отличный способ изменить образ в целом: можно надеть те же брюки, что и вчера, только вместо лаконично-строгого ремня подобрать, скажем, веселый с плетением. Плюс свежая рубашка или футболка - все, он великолепен.

Набор с мылом в забавном дизайне

Мы уверены: не сразу ваш мужчина решится воспользоваться этими предметами по назначению - жалко же такую красоту портить. Возможно, это будет первое мыло в истории человечества, которое не будет использовано по назначению, а заменит статуэтку на камине.

Букет с закусками

Букет - универсальный подарок для человека любого пола. Правда, не каждый мужчина оценит, скажем, красные розы. Да и что с ними делать - никакой практической пользы. Зато перекус в букете - то что нужно для мистера Солидность: пришлите ему колбаску, сосиски и хлебушек прямо в офис, пусть оценит вашу заботу.

Lady.mail.ru