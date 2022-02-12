Идеи подарков для всех знаков Зодиака

Верите вы в астрологию или не верите, но люди, родившиеся под разными зодиакальными созвездиями, по-разному трактуют пословицу о дареном коне. Звезды подскажут, как не ошибиться с подарком.

Совсем скоро грядет целая череда праздников - 14 и 23 февраля и 8 марта. Рассказываем, какой подарок выбрать в зависимости от знака зодиака.

Овен (21.05-20.04)

Овны - темпераментные индивидуалисты, не слишком обремененные комплексами, как правило, предпочитают продуманные подарки, при взгляде на которые сразу становится ясно, что выбирались они тщательно и с любовью для конкретного человека, а не были куплены оптом для одаривания всех знакомых направо и налево.

Телец (21.04-21.05)

Люди, родившиеся под этим зодиакальным созвездием, твердо стоят на Земле двумя ногами и поэтому предпочитают получать в подарок вещи практичные, а еще лучше - дорогие, те, что могут считаться вложением капитала, а в случае крайней необходимости быть "переконвертированными" обратно в денежные знаки. Так что с Тельцами принцип "Дорог не подарок, дорого внимание" обычно не срабатывает.

Близнецы (22.05-22.06)

Интеллектуалам любого возраста, родившимся под этим знаком Зодиака, в общем и целом нравятся вещи, которые каким-то образом помогают "продвинуться" в некой области (от высоких технологий и истории искусств до эротики) и утолить их жажду знаний. Всегда кстати будут и презенты, созданные для того, чтобы облегчить жизнь их владельцу - "умные" гаджеты, скорее всего, придутся по душе Близнецам, независимо от пола.

Рак (23.06-23.07)

Истинные Раки, окруженные лунной аурой таинственности и романтизма, как правило, в восторге от вещей с историей, которые помнят, какими были давно минувшие времена. Кроме того, они зачастую испытывают потребность чувствовать защищенными, окруженными вниманием. А "вещдоками" (или, если хотите маркерами) такой заботы для них являются маленькие приятные сюрпризы - пустячки, подаренные по поводу и без.

Лев (24.07-24.08)

Люди, родившиеся под этим зодиакальным созвездием, обычно делают все, чтобы выделяться из толпы, как бы приподнимаясь над ней. И ценят вещи, которые помогают им это сделать. Львы высоко ценят роскошь - царскую, пышную, помпезную, даже, не побоимся этого слова, - варварскую. Но это вовсе не означает, что вам нужно взять ипотеку на 30 лет, чтобы порадовать Льва. Выбирайте подарок по принципу "Больше ни у кого такого нет" (учтите, мексиканский тушкан и шанхайский барс не подойдут)!

Дева (25.08-23.09)

Люди, рожденные под этим зодиакальным созвездием, независимо от пола, как правило, фанаты здорового образа жизни, так что они, скорее всего, обрадуются походу в термы (бани, сауны), подарочному сертификату на аюрведический массаж или же корзине с набором экологически чистых фермерских продуктов.

Весы (24.09-23.10)

О том, что Весы обоих полов - эстеты, знают все. Но это вовсе не означает, что их непременно нужно одаривать скульптурой, напоминающей монументальную фигуру лошади из "Служебного романа" (положа руку на сердце - многие вас не поймут) или другими предметами, призванными украсить интерьер. Они обрадуются гораздо больше, если подарок будет, например, не только красивым, но и вкусным, как сказочный пряничный домик, которым можно сначала полюбоваться, а потом съесть.

Скорпион (24.10-22.11)

Люди, родившиеся под этим созвездием, обожают подарки, которые можно описать двумя словами "нечто особенное". Кстати, если же презент не придется им по душе, они никогда и ни за что не скажут об этом вслух, но и забыть о неудачном подарке вряд ли забудут - даже не надейтесь!

Стрелец (23.11-22.12)

Люди, родившиеся под этим зодиакальным созвездием, в душе остаются детьми до глубокой старости. Как правило, они легки на подъем и их не придется уговаривать отправиться в путешествие (которое и может стать подарком).

Козерог (23.12-20.01)

Козероги, независимо от пола, не самые большие поклонники экспериментов в любой сфере, им нравится старая добрая классика, вещи, которые уже успели себя зарекомендовать и обзавестись определенной репутацией. Словом, все они скорее консерваторы, чем новаторы.

Водолей (21.01-19.02)

Водолеи, независимо от пола, как правило, на ты с гаджетами, так что будут рады новому планшету, плееру, смартфону, камере и другим новинкам из мира высоких технологий.

Рыбы (20.02-20.03)

Люди, родившиеся под 12-м созвездием, вобравшем в себя свойства всех остальных знаков (поэтому противоречивость - их второе имя), как правило, испытывают тягу ко всему азиатскому, их манит Восток. Так что, скорее всего, презент, имеющий какое-либо отношение к данной теме, им понравится. Как правило, всем Рыбам нравятся необычные подарки "с экзотинкой". Им не столь важно, какова цена подарка, главное, чтобы он выбран и куплен с любовью именно для них.

Woman.ru