Гороскоп на 12 февраля: помирятся те, кто был в ссоре

Удастся завершить начатое раньше.

День будет ярким и насыщенным, отлично подходящим для общения. Очень разные люди сегодня смогут найти общий язык; помирятся те, кто недавно поссорился. Хорошо сложатся поездки, особенно у тех, кто отправится в дорогу не в одиночку, а вместе с близкими людьми.

Будет возможность отлично отдохнуть, весело провести время. Но те, кто предпочитает по субботам заниматься полезными делами, могут не отказывать себе в этом удовольствии. Удастся завершить то, что было начато давным-давно, а также решить какие-то мелкие вопросы, в последнее время требовавшие внимания.

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