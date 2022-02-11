До какого возраста нельзя пользоваться anti-age средствами - ФОТО

В погоне за вечной молодостью мы способны на многое. Эта проблема дошла до того, что теперь за отсутствием морщин и седых волос борются те, кому это совершенно не нужно.

Волшебных средств, способных вернуть молодость, к сожалению, пока не существует. Однако есть эффективная антивозрастная косметика, которая может замедлить процесс старения кожи и сделать появившиеся морщины менее незаметными. Такие средства очень помогают женщинам, которые уже переступили порог "за 35". Однако теперь эта косметика стала частыми наполняющим в косметичках у девушек более юного возраста, которые считают, что с помощью средств anti-age они смогут отсрочить появление ненавистных морщин. К сожалению, немногие из них знают, что несвоевременное и регулярное пользование антивозрастной косметикой может не только не помочь победить в гонке за вечной молодостью, но и стать очагом необратимого процесса старения кожи. Сегодня мы расскажем вам, почему ни в коем случае не стоит раньше времени штурмовать полки косметических магазинов с надписью "антивозрастные средства".

По мнению специалистов, оптимальный возраст для знакомства с антивозрастной косметикой - от 35 лет, и то, это зависит от состояния вашего эпидермиса. У кого-то в 35 кожа выглядит как младенческая, а кто-то уже страдает от морщин и пигментных пятен. Из этого следует, что в этом вопросе все индивидуально. Вот, например, до 25 лет строго не рекомендуется применять сильнодействующие омолаживающие средства.

Во-первых, так можно навредить себе, а во-вторых следует понимать, что для более молодой кожи они совершенно неэффективны, так как их активные компоненты направлены на восполнение дефицита определенных свойств возрастной кожи. Активные компоненты anti-age средств стимулируют определенные функции кожи, которые снизили свою интенсивность из-за замедления метаболизма и обменных процессов (то есть, из-за возрастных признаков). Как вы уже поняли, молодая кожа в этом не нуждается, и когда юные девушки регулярно наносят такие крема, это только вредит эпидермису.

В возрасте до 25 лет кожа обладает адаптационными способностями и быстро регенерируется, поэтому в этот период о косметике против морщин не может быть и речи. Повезет, если такие средства просто не окажут никакого действия, однако может случится так, что те компоненты, которые молодой эпидермис естественно выделяет в этом возрасте, могут прекратить вырабатываться - и вот тогда ваша кожа по-настоящему начнет стареть, причем с удвоенной силой. В таком возрасте желательно использовать лишь средства для снятия макияжа и увлажнения: к ним относятся пенки, гели и витаминные сыворотки. Хорошая рутина из нескольких простых шагов - уже огромный вклад в отличное, своевременное и здоровое старение кожи, которого, опять же, не стоит бояться.

Максимум, что вы можете сделать для того, чтобы подольше сохранить свою кожу молодой и упругой - регулярно пользоваться SPF-защитой и пару раз в неделю самостоятельно проводить мини-сеансы массажа лица у себя перед зеркалом. Помните, что anti-age средства - это комплексный подход к продлению молодости и красоты без косметологического и хирургического вмешательства. Даже если вам уже по возрасту положено начать пользоваться такой косметикой, назначить ее вам может только специалист, ведь чем активнее компоненты в составе крема или сыворотки, тем более строгие назначения должны быть со стороны доктора. А вы, молодые девушки, не спешите раньше времени стареть!

Woman.ru