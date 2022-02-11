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11 февраля 2022 10:13

Гороскоп на 11 февраля: нужно успеть многое

Старайтесь реально смотреть на вещи. Не так-то легко будет объективно оценить сложившуюся ситуацию. Многим проще будет строить иллюзии, что-то домысливать, а не разбираться в том, что происходит на самом деле. Полезными окажутся советы, если их дадут люди, опыт которых уже не раз был вам полезен.

Первая половина дня может сложиться непросто, поскольку в это время нужно будет успеть многое. Вторая же пройдет гораздо спокойнее, даст возможность отдохнуть и собраться с силами. Именно на вечер стоит планировать важные встречи, поскольку найти общий язык с окружающими станет проще.

Lady.mail.ru


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