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Гороскоп на 10 февраля: не повторяйте старых ошибок

Постарайтесь не давать воли эмоциям в первой половине дня. Это может быть непросто, но если вы совладаете с мимолетными порывами, примете взвешенные решения, не станете ничего говорить и делать, не подумав, то избавите себя от многих неприятностей. Многим поможет опыт, полученный раньше. Если сейчас вы не повторите своих старых ошибок, достичь поставленных целей будет куда проще.

Вторая половина дня сложится удачно, если вы не станете пытаться исполнить все свои желания сразу. Чем раньше вы определитесь с приоритетами, тем меньше будет беспокойства и пустой суеты.

Lady.mail.ru


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