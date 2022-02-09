5 признаков того, что вам пора избавиться от старой мебели и декора - ФОТО

Нет сочетаемости с интерьером, мебель потеряла актуальность и есть хорошие альтернативы - оцените свою обстановку по этим и другим критериям, чтобы понять: пришло время ее менять или нет.

1. Нет сочетаемости с интерьером

Обстановка квартиры - не что-то перманентное. С течением жизни каждая комната претерпевает изменения - значительные и не очень. Мы периодически обновляем текстиль, докупаем украшения, приобретаем что-то на сезонных распродажах, и в результате облик комнаты меняется.

Старый декор или мебель, которая у вас уже давно, могут оказаться не к месту в изменившейся обстановке. Не совсем тот стиль, неподходящий цвет или выбивающиеся из общей схемы очертания - причин много.

В обстановке комнаты не будет гармонии, если декор или какой-то предмет не сочетается со всем вокруг.

2. Выполнение функций не на 100%

Важны и практическая, и декоративная функции предметов. Если что-то из старой мебели перестает выполнять их на 100%, это знак, что стоит задуматься о замене.

Например, красивое кресло продавилось, и на нем больше неудобно сидеть с книжкой.

Или дело не в мебели, а в вас? Письменный стол, который служил во время учебы, стал бесполезным, потому что вы теперь всегда в офисе? Тоже признак, что стоит отдать или продать его тому, кто в нем нуждается.

С декором сложнее, но и он может потерять свою эстетическую составляющую. Например, раньше вы коллекционировали изображения и фигурки слонов, а теперь они вас не радуют и не интересуют.

Выцветший текстиль, несовременные постеры, украшения с поврежденными элементами - сюда же.

3. Неподходящие пропорции

Комфорт сегодня очень ценится: то, что было удобно какое-то время назад, сейчас может нарушать пропорции комнаты и даже мешать передвижениям. Слишком большой шкаф-стенка, громоздкий диван, стол на проходе, который некуда передвинуть, и другие элементы визуально "ломают" комнату, лишая ее баланса.

С декором ситуация может быть обратной - слишком мелкие детали создают зрительный бардак и особенно неуместны в просторной комнате.

4. Потеря актуальности

Иногда мебель и элементы декора просто теряют свою актуальность, с этим нужно смириться. Есть предметы, которые когда-то станут "новым старым", но такое случается с исключительными моделями, а хранить "на всякий случай" все подряд точно не стоит.

Здесь важно не совершить распространенную ошибку - вместо выбрасывания сложить, например, декор в контейнеры и спрятать в шкаф или в кладовку. Да, визуально это больше не портит комнату, но общее захламление квартиры создает.

Оставить старую мебель на "передержку" сложнее, но и с ее продажей не затягивайте, если уже приняли решение.

5. Есть лучшие альтернативы

Если вы случайно увидели в магазине или интернете модель, которая, показалось вам, идеально впишется в ваш интерьер вместо чего-то имеющегося - задумайтесь. Может быть, новый предмет мебели или декора наконец внесет тот завершающий штрих, отсутствие которого не давало вам покоя.

Или чисто с функциональной точки зрения новое будет лучше.

Необязательно рубить с плеча и заменять все, найдя лучшие альтернативы (это называется уже глобальным ремонтом). Но если один из предыдущих пунктов заставил вас усомниться, а затем вы еще нашли что-то на замену - воспринимайте это как "зеленый свет".

Итак, вопросы, на которые вам необходимо ответить:.

Сочетается ли предмет со всем вокруг?

Выполняет ли он свою функцию так, как должен?

Отвечает ли он основным пропорциям комнаты?

Не мешает ли?

Актуальны ли мебель и декор?

Есть ли у вас на примете что-то, что выполняло бы функцию гораздо лучше?

Радует ли вас все в интерьере комнаты и квартиры?

После ответов на эти вопросы принимайте решение.

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