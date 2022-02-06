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6 февраля 2022 10:48

Белла Хадид о помогающих сохранить душевное спокойствие ритуалах

Супермодель палестинско-голландского происхождения Белла Хадид в интервью изданию Bustle рассказала о своем образе жизни и маленьких ритуалах, которые помогают ей сохранять душевное спокойствие и находиться в гармонии с собой, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Знаменитость, которой диагностировали аутоиммунное заболевание в 13 лет, призналась, что перепробовала практически все существующие нетрадиционные средства и методы лечения.

По ее словам, бороться с тревожностью и депрессией ей помогают ведение дневника и 30-минутные утренние прогулки. Раньше Хадид часто по утрам пила кофе, но со временем она перешла на безалкогольные коктейли. "Это то, что действительно дает мне толчок, но не вызывает того мучительного беспокойства, когда я не способна нормально функционировать и работать", - добавила она, признавшись, что в последнее время стала намного реже употреблять алкоголь.

Описывая ежедневную рутину, Хадид упомянула, что каждое утро она начинает со стакана воды. После этого она заполняет три страницы дневника, а затем - медитирует. Снимать стресс ей также помогают душ, иглоукалывание и массаж. "Я также могу просто расслабиться и принять ванну. В целом я довольно неприхотлива, когда речь идет о моем свободном времени. Иногда мне достаточно просто ничего не делать и не чувствовать себя виноватой", - отметила она.


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