Как расшифровать поведение мужчины - согласно знаку Зодиака

Если он потерял интерес...

В большинстве случаев если женщина не привлекает мужчину, он дает ей это понять. Однако бывает и так, что расшифровать поведение мужчины довольно сложно. Здесь на выручку приходит гороскоп, ведь знаки Зодиака могут много нам рассказать о личности человека, включая то, как он показывает свое отсутствие интереса к человеку.

Овен

Овны это гиперактивные личности, всегда идущие к своей цели. Если вы общаетесь с мужчиной-Овном или пошли с одним из представителей этого знака на свидание, а он постоянно посматривает по сторонам или поглядывает в телефон, то, скорее всего, вы ему неинтересны.

Телец

Телец отличается своей высокой чувствительностью. Представителей данного знака всегда притягивает к тому, что им хочется. Если вы разговариваете с Тельцом и он начинает вас "отшивать", значит, вы его не интересуете.

Близнецы

Близнецы - чрезвычайно общительные и выразительные личности. Если они молчаливы в вашем присутствии, не хотят проводить с вами время и приглашать вас погулять в компании их друзей, то вы им безразличны. В противном случае ваша голова уже закружилась бы от их болтовни.

Рак

Всеми Раками движут эмоции. Если мужчины-Раки интересуются женщиной, они открывают свое сердце и готовы рассказать ей историю всей своей жизни. А еще они ищут глубоких и наполненных смыслом бесед. Если же интереса к женщине нет, то Рак прячется в своей панцире, создавая видимость эмоциональной защиты.

Лев

Львы отличаются сильной склонностью к самовыражению. Эти люди открыто показывают свою заинтересованность, поэтому если вам не оказывают знаков внимания, не задаривают подарками и не приглашают на свидания, то вы этого мужчину не интересуете.

Дева

Дева - крайне чувствительный знак Зодиака, которого защищает броня его практичности. Рожденные под этим созвездием зачастую очень тихие и не могут позволить себе сказать или сделать то, что может навредить чувствам другого человека. Если такой мужчина теряет к женщине интерес, он будет постепенно отстраняться от нее, подолгу молчать и не обращать на нее внимания.

Весы

Мужчины, рожденные под знаком Весов, отличаются своей социальностью и желанием построить отношения. Зачастую заинтересованность другим человеком заставляет их с головой погрузиться в отношения, сосредоточившись на одной-единственной женщине. Если же интереса нет, Весы перестанут выходить на связь, стараться и резко пойдут на попятную.

Скорпион

Скорпион относится к числу очень активных и честных знаков Зодиака. Они быстро переходят к сути вопроса и не скрывают свои эмоции. Если Скорпион не заинтересован в серьезных отношениях, он сразу об этом скажет. А если вы сделаете что-то такое, что может его оттолкнуть, он укажет вам на тот самый момент, когда вы его потеряли.

Стрелец

Стрелец - человек прямолинейный и находится в постоянных поисках новых впечатлений, а потому если он решит, что вы ему больше не нужны, то вы узнаете об этом довольно быстро. Однако представители данного знака дают это понять в несколько иной манере, чем Скорпионы.

Козерог

Если Козерог не проявляет к вам интерес, он будет казаться отвлеченным и говорить что угодно, но не об отношениях с вами. Если рядом с вами представители данного знака кажутся отвлеченными на что-то другое и всегда заняты, то можете быть уверены, что у вас двоих ничего не выйдет, потому что вы их не интересуете.

Водолей

Водолеи не умеют скрывать свои чувства. Если вы не интересны мужчине, он даст вам знать. Да, он может не говорить этого вслух, но по одному его поведению будет заметно, есть ли с его стороны эмоциональная отстраненность.

Рыбы

Рыбы являются высокочувствительными личностями, которые порой могут быть довольно непостоянными в своем поведении. Если вы не нравитесь такому мужчине, он не захочет вести себя грубо и причинять вам вред, поэтому не станет открыто говорить о своих чувствах (вернее, об их отсутствии). Но вы определенно заметите тревожные сигналы. Он будет вас отталкивать, упоминать в разговорах с вами других женщин или вообще перестанет отвечать на ваши звонки.

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