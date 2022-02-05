Гороскоп на 5 февраля: трудно сохранять спокойствие

Займитесь тем, что по-настоящему увлекает.

Трудно будет сохранять спокойствие в течение всего дня. Из-за нестабильности эмоционального фона настроение может часто меняться. Незначительные происшествия покажутся важными, самые впечатлительные люди будут обижаться по пустякам или переживать из-за того, на что не в силах повлиять. Справиться с этим помогают интересные дела. Занявшись тем, что по-настоящему увлекает, вы сразу почувствуете себя лучше.

День отлично подойдет для покупок. Даже самые расточительные не станут тратить слишком много на пустяки, захотят сэкономить. Будет шанс заключить очень выгодные сделки.

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