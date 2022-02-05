5 февраля 2022
Панические атаки: <span class="color_red">причины, симптомы, лечение и самоконтроль</span>

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Гороскоп на 5 февраля: <span class="color_red">трудно сохранять спокойствие</span>

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5 февраля 2022 11:55

Гороскоп на 5 февраля: трудно сохранять спокойствие

Займитесь тем, что по-настоящему увлекает.

Трудно будет сохранять спокойствие в течение всего дня. Из-за нестабильности эмоционального фона настроение может часто меняться. Незначительные происшествия покажутся важными, самые впечатлительные люди будут обижаться по пустякам или переживать из-за того, на что не в силах повлиять. Справиться с этим помогают интересные дела. Занявшись тем, что по-настоящему увлекает, вы сразу почувствуете себя лучше.

День отлично подойдет для покупок. Даже самые расточительные не станут тратить слишком много на пустяки, захотят сэкономить. Будет шанс заключить очень выгодные сделки.

Lady.mail.ru


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