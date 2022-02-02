Несколько минут, продлевающих жизнь: 16 небанальных техник

Чудеса сами по себе не происходят и волшебных приемов не существует. Но регулярность формирует привычку, а она влияет на здоровье и образ жизни.

Конечно, чудеса сами по себе не происходят и волшебных приемов не существует. Но регулярность формирует привычку, а она влияет на здоровье и образ жизни.

1. Рисовать буквы и цифры карандашом, зажатым в зубах

Попробуйте прямо сейчас. Возьмите чистый карандаш, зажмите в зубах и читайте дальше.

Для начала нарисуйте в воздухе цифры от 1 до 10. А теперь - несколько букв.

Когда уже хорошо натренируетесь, то можно пробовать нарисовать и весь алфавит от А до Я. Потом самое время и фразами заняться. Или даже целыми посланиями.

Что дает такое упражнение? Отличную тренировку для нашей уставшей затекшей шеи. Укрепляет мышцы, улучшает кровоток к голове, проясняет ум, помогает сделать шейный отдел позвоночника более подвижным.

А хороший кровоток и расслабленные мышцы шеи - это еще и молодость лица, профилактика старения и преждевременных морщин.

Если вы еще после такого рисования помассируете руками трапециевидные мышцы, боковые и заднюю поверхность шеи, то считайте, что сегодня выполнили мощный комплекс для омоложения лица и оздоровления.

2. Добавить перчинку

Любите красный перец чили? Если да, то у меня для вас - отличная новость. Несколько лет назад в Китае проводили крупномасштабное исследование с участием почти 500 тысяч человек. Те из них, кто 6-7 раз в неделю ел блюда с красным перцем, снизили риск внезапной смерти в среднем на 14%.

Аналогичное исследование проводилось и в США. С похожим результатом.

Почему же так хорош красный острый перец? Чем он ярче и ядренее, тем выше в нем концентрация капсаицина. Это вещество с одной стороны оказывает раздражающее химическое воздействие, а с другой - дает комплексный положительный результат. В мазях это вещество обеспечивает согревающий и обезболивающий эффект благодаря воздействию на определенные рецепторы.

Однако несмотря на огромное количество положительных свойств нельзя рекомендовать употребление острого перца всем и каждому. Есть немало противопоказаний. В особенности опасно для тех, у кого есть сердечно-сосудистые заболевания, гастрит и другие дисфункции организма. Консультируйтесь со специалистом!

3. Полоскать рот с морской солью

Но без фанатизма. Достаточно одного раза в сутки. Новичкам лучше развести только чайную ложку морской соли в стакане теплой воды. Позже можно разводить и столовую ложку.

Что дает такое полоскание? Профилактика простудных заболеваний, отличная гигиена полости рта. А это - плюс несколько лет жизни.

4. Задержка дыхания

Принято считать, что полезно дышать глубоко. Как говорится, полной грудью. Однако на эту тему есть и прямо противоположное мнение. Задержка дыхания очень стимулирует организм и запускает процессы восстановления.

Академик Амосов, кардиохирург, был сторонником техники от Бутейко. Практиковал поверхностное дыхание и его задержку. Углекислота, которая образуется при этом, регулирует функции внутренних органов.

К слову, Амосов придерживался умеренности и в питании, как и все активные долгожители. Кто не изощряется в рационе и ограничивает себя, тот живет дольше и более полноценно. Как говорил Амосов:

5. 5 разных фруктов/овощей каждый день

Я противник комплексов витаминов в баночках. По максимуму нужно стараться получать все необходимое из сбалансированного питания. И один из лучших помощников в этом - фрукты и овощи.

6. 30 г орехов ежедневно

Вы знали, что столовой ложки орешков достаточно, чтобы удлинить свою жизнь как минимум на 3 года? Орехи содержат такие важные для нас ненасыщенные жирные кислоты, витамины группы В, витамины А, Е, С и PP. А также йод, цинк, магний, железо, калий, кобальт, кальций.

При этом много орехов есть и не нужно. Достаточно того количества, которое умещается с горкой в столовой ложке. В идеале каждый день орешки должны быть разными.

7. Упражнение "Кошечка"

Сложно найти еще более простое и эффективное упражнение для здоровья спины. Ведь гибкий позвоночник - основа всего: хорошего самочувствия, полноценной жизни, отличной умственной деятельности, нормального функционирования внутренних органов и систем.

Если у вас есть возможность сделать активный перерыв в работе, то нет ничего лучше. Просто встаем на четвереньки, на вдохе прогибаемся в пояснице, а на выдохе - наоборот.

Еще полезнее, если помимо выгибания спины добавить вращения тазом - организм будет очень благодарен за усиление кровообращения.

8. Посмотреть (а еще лучше - сделать!) что-то смешное

Смех удлиняет жизнь. Постарайтесь ежедневно находить повод посмеяться. Комедия, забавная книга, видеоролик, нечто в реальной жизни, определенные ситуации, поведение детей, питомцев и т.д. Смейтесь на здоровье! И от души! Каждый день без исключения!

Знаете, как говорили древние философы?

Мне это очень понравилось!

9. Скрючиваться

У каждого человека есть мышцы, которые он почти не задействует в обычной жизни. Как их обнаружить? Попробуйте принять очень неудобную позу: скручивайтесь, зажимайтесь, пока не почувствуете очень сильное напряжение. Задержитесь в такой позиции на несколько секунд. А теперь максимально расслабьтесь, потянитесь во все стороны.

Похожие приемы практикуются в кинезотерапии (реабилитационной терапии с помощью движения): группа мышц целенаправленно приводится в состояние сильного напряжения, после которого наступает постизометрическая релаксация. Улучшается кровообращение и питание в задействованной зоне, мышцы становятся более подвижными и эластичными, уходят так называемые "зажимы".

10. Использовать зубную нить

Почистили зубы? А как насчет того, что между ними? Здоровая полость рта - это еще плюс 6,4 года к продолжительности жизни. Конечно, тут имеются в виду и регулярные осмотры у стоматолога (каждые 6 месяцев). Но если начинать с малого, то вот: при каждой чистке зубов нужно не забывать и о зубной нити.

11. Осанка

Подойдите к стене, прислонитесь к ней спиной. Постарайтесь при этом прижать и оба плеча. Тело должно касаться стены в нескольких точках: плечи, ягодицы, икры ног и пятки. Получилось? Постойте так хотя бы минуту. И медленно отойдите, стараясь сохранить осанку.

Повторюсь, что здоровый позвоночник - наше все. От осанки зависит состояние внутренних органов, питание головного мозга, иммунитет, настроение, молодость, активность и многое другое.

12. Учиться снимать стресс так же быстро, как надевать

Ибо всего три сильных катастрофических стресса способны укоротить нашу жизнь на... 32 года! Чем быстрее вы сбрасываете с себя гнет после сложных ситуаций, тем меньше рискуете.

13. Чернее черного

Накройте глаза ладонями. Представьте перед собой что-то абсолютно черное на всем пространстве. При этом не должно мелькнуть ни одного цветного пятнышка, ни одной звездочки, ниточки и тому подобного. Только сплошная мягкая чернота.

Считается, что если удастся увидеть такую ровную черноту даже на мгновение, зрение полностью восстановится. Однако на своей практике скажу, что сколько лет пытаюсь увидеть, но не получается: все равно то тут, то там мелькнут пятна.

Тем не менее, отдых для глаз вы почувствуете сразу же. Например, если был "песок в глазах", то он исчезнет.

14. Массаж ушей

На них - высокая концентрация активных точек, отвечающих за работу организма. Особенно много - на мочках. Просто аккуратно массируем уши по краю от мочки вверх и обратно. В конце можно активно растереть уши ладонями. К слову, с утра это очень помогает быстро взбодриться.

15. Спускаться с лестницы спиной вперед

Конечно, в медленном темпе. И только в том случае, если вы контролируете свое тело.

Внимание! Может быть опасно. Рекомендовано исключительно тем, кто уверен, что не упадет назад затылком.

Этот прием относится к упражнениям на сохранение баланса - главного индикатора нашей молодости. И спуск по лестнице спиной вперед - тоже разновидность упражнения на балансировку.

Если вы сможете хотя бы иногда так делать, то помимо баланса будете тренировать практически бездействующие мышцы: заднюю поверхность бедра и поясницу. Плюс это - хорошая тренировка для сердечно-сосудистой системы.

16. Обнимашки

Вы знаете, что в современной клинической психологии даже есть отдельное направление, изучающее положительное влияние телесных контактов? И объятия - самое мощное средство.

Что вы делаете утром сразу после пробуждения, когда встречаетесь с домочадцами? Я, сонная и улыбающаяся, тут же иду заниматься "обнимашками". Искренние объятия - это в некотором роде энергетический обмен между близкими. Ободряет с самого утра, наполняет ощущением счастья. В ссорах это сводит конфликт к нулю, гасит раздражительность. Перед сном помогает уснуть. А в течение дня дает возможность ощущать заботу. И в целом задает тон всему дню.

Общение со счастливыми людьми на 25% повышает шанс и самому обрести счастье.

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