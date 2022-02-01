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Вещи в доме, которые притягивают нищету

Мечты о богатстве могут навсегда остаться только мечтами, если не оглянуться вокруг и не навести порядок. Пространство вокруг нас действительно способно влиять на мысли и настроение человека.

Проведите ревизию в собственном доме, чтобы навсегда избавиться от вещей, которые лишают вас энергии и сил, предлагает Rambler.

Разбитая посуда

Даже любимую чашку стоит окончательно разбить на счастье, если на ней появилась трещина или скол. Вы достойны самого лучшего и, конечно, нового, в том числе хорошей посуды.

Мелкий хлам

Не забывайте регулярно выбрасывать фантики, чеки, записки, билеты и другой бумажный мусор, который копится в карманах, кошельках и сумках.

Непарные вещи

Например, носок, оставшийся без пары, или лыжи без палок, одинокий тапочек и тому подобные вещи стоит также отправить в мусор, чтобы не захламлять пространство.

Заношенная одежда

Оцените критически свой гардероб и избавьтесь от тех вещей, которые нельзя починить и почистить в химчистке. Оторванные пуговицы, сломанные молнии, выцветшие краски, катышки - все это значит, что одежда вам хорошо послужила и пора с ней попрощаться.

Сломанные часы

Если часы остановились навсегда, не нужно их хранить. Освободите пространство для новых хороших вещей, идей и, конечно, денег.

woman.forumdaily.com


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