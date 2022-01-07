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7 января 2022 13:38

Топ-4 знака Зодиака, которых в феврале ждет колоссальный успех

"2022 год начинается с транзита Марса в знаке Стрельца, - рассказывает астролог Оксана Костюк. - И благоприятно это, к примеру, для Овнов". Особенных успехов им стоит ожидать в финансовой сфере. Но астролог советует этому знаку найти "золотую середину" между импульсивностью и решительностью.

Тельцов ждет удача сразу в нескольких сферах. Тельцы смогут подняться по карьерной лестнице и найдут новые источники дохода.

Девы смогут не только поправить свое материальное положение, но даже обогатиться. Февраль будет складываться удачно, и к началу марта откроются новые источники дохода.

И, наконец, Водолеи к началу весны смогут достичь успехов в карьерных начинаниях и заработать крупную денежную сумму. Однако приоритеты стоит расставлять правильно - не отвлекаясь на второстепенные задачи.

wmj.ru


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