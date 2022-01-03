5 вещей, которые надо учесть при выборе спортивной секции для ребёнка

Любой заботливый родитель хочет, чтобы его ребенок полноценно развивался. Важно не только интеллектуально нагружать детей, но и привить им правильный образ жизни.

Часто это выражается в подборе подходящей спортивной секции. Плюсы такого времяпровождения:

- развитие координации;

- укрепление мышц и суставов;

- общение в другими ребятами;

- умение работать в команде;

- приучение к дисциплине и порядку.

- Возраст

В большинстве спортивных секций зачислять детей начинают не раньше 3 лет. Но лучше немного подождать, пока ребенок сам не будет готов к началу занятий.

Ориентировочные цифры:

- для девочек в возрасте 6 лет подходят художественная и спортивная гимнастика, фигурное катание;

- 7 лет - самый подходящий возраст записаться на секцию по спортивной акробатике и теннису. Мальчикам можно попробовать свои силы в спортивной гимнастике, плаванье и восточных единоборствах;

- восьмилетним ребятам отлично подходит бадминтон, биатлон. Также можно заняться лыжным спортом, футболом или баскетболом;

- в 9 лет уже достаточно сил для занятий игровыми видами спорта, волейбол, легкой атлетикой;

- в 10 лет стоит приглядеться к таким видам спорта, как бокс, тяжелая атлетика, прыжки.

Нередко ребенок по физическим данным опережает своих сверстников на пару лет. Тогда его можно записать в спортивный клуб раньше.

Существует множество секций и спортивных учреждений, куда принимают детей в любом возрасте. Они могут быть как частные, так и государственные.

Не нужно гнаться за медалями и грамотами. Важно, чтобы ребенок развивался гармонично для своего возраста. Не лишним будет прислушиваться к советам тренеров и врачей.

4-5 лет

Малыши уже могут осваивать самые простые и базовые упражнения. Чтобы не отбить желание заниматься, занятие длятся 30-40 минут. В таком возрасте детям еще сложно долго концентрировать свое внимание на чем-то одном.

Тренеры отрабатывают с ними базовые упражнения, которые помогают лучше владеть своим телом и ориентироваться в пространстве.

Самые подходящие занятия в 4-5 лет - плаванье, бег, ритмика, некоторые боевые искусства.

Если ребенку нравится фигурное катание или гимнастика, то стоит попробовать свои силы в этих видах спорта. В этом возрасте мышцы и связки наиболее эластичны.

Тренеры не рекомендуют так рано отдавать детей в футбол или хоккей. Причина - недостаточно сформирован голеностоп, велик риск растяжения и разрыва связок.

6-9 лет

Девочки и мальчика уже могут дольше концентрировать внимание, лучше владеют своим телом и способны слушать и запоминать все советы тренера.

Самые подходящие спортивные секции в этом возрасте - легкая атлетика, боевые искусства и игровые виды спорта.

Нежелательно записывать ребенка на теннис. Пока у него еще недостаточно окрепли мышцы спины. Чтобы сделать сильный и точный удар, теннисист должен постоянно скручивать верхний отдел позвоночника. Слабые мышцы и связки станут причиной развития сколиоза и формирования неправильной осанки. Можно попробовать пойти на секцию бадминтона. Этот вид спорта отлично развивает скорость реакции, не такой травмоопасный.

Не нужно также давать непосильную нагрузку на ребенка. Он быстро растеряет все желание, если тренировки будут 5-6 раз в неделю. Вместо пользы для здоровья вы добьетесь только хронического переутомления у ребенка, апатии и ослабления иммунитета.

10-12 лет

В этом возрасте дети уже могут думать стратегически и уже стараются добиваться значительных показателей в спорте. Мальчики наращивают мышечный каркас - им легче двигаться на площадке в полной экипировке.

Детский организм уже достаточно окреп для занятий любым видом спорта

Уже можно давать достаточную нагрузку и готовиться к серьезным стартам.

Состояние здоровья

Перед началом занятий обязательно посетите с ребенком врача. Он оценит состояние здоровья и даст направление на нужные исследования. Например, активные занятия дают серьезную нагрузку на сердце, поэтому стоит сдать электрокардиограмму.

Несколько важных нюансов, которые стоит знать, если вы хотите отдать своего ребенка в спортивную секцию:

- заниматься теннисом, ушу и верховой ездой может любой ребенок независимо от состояния здоровья;

- при миопии противопоказаны контактные виды спорта;

- самые серьезные патологии - проблемы с сердечно-сосудистой системой и ЖКТ. Таким детям не рекомендуется заниматься лыжным спортом, хоккеем и боевыми искусствами;

- дети, имеющие проблемы с органами дыхания, не должны заниматься на открытом воздухе зимой (хоккей, лыжи, коньки, бобслей). Под запретом плаванье;

- плаванье подходит для тех, у кого имеются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, они страдают близорукостью, болезнями ЖКТ и сахарным диабетом.

Физические данные

Нередко родители стараются отдать своих детей в спорт, чтобы исправить их внешние данные. Несколько красочных примеров:

- крупную и рослую девочку записывают на занятия по художественной гимнастике, чтобы подкорректировать ее вес;

- невысокого ребенка активно продвигают в волейболе;

- мальчика с избыточным весом отдают на футбол или легкую атлетику.

Тренерам важно аккуратно донести до родителей, что их намерения могут стать причиной унижений для ребенка и формирования комплексов из-за своей фигуры. Также велик риск получения травмы

Если у ребенка имеется избыточный вес, то стоит попробовать записать его на плаванье, восточные единоборства или хоккей. Там нагрузки даются на все группы мышц, что отлично сказывается на фигуре.

Высокие дети могут добиться успеха в волейболе или баскетболе. Там их научат хорошо ориентироваться в пространстве и управлять своим телом.

Невысокий рост и миниатюрное телосложение ценятся в гимнастике.

Темперамент

Чтобы ребенок горел желанием посещать секцию, стоит учитывать его тип темперамента. Все их 4:

холерик;

сангвиник;

флегматик;

меланхолик.

Холерики

Такие дети всегда выделяются своей активностью и подвижностью. Благодаря отличной реакции они могут добиться значительных успехов в командных видах спорта - футбол, волейбол, баскетбол, бейсбол.

Сангвиники

Это дети, которые прекрасно адаптируются под любой вид физической активности. Они большую часть времени пребывают в хорошем настроении, азартны и у них имеется достаточно терпения, чтобы добиваться своей цели. Под руководством опытного и мудрого тренера такой ребенок способен блистать в любом виде спорта.

Флегматики

Отличительные черты такого ребенка - медлительность, спокойствие и сосредоточенность. Он не бросит тренировки, даже если они будут скучными и монотонными. Самые подходящие виды спорта для флегматиков - легкая и тяжелая атлетика, веломарафоны, лыжи.

Меланхолики

Эти дети склонны к бурному выражению своих эмоций, чувствительны и замкнуты. Им трудно пережить моменты поражений. Не нужно заставлять меланхоликов участвовать в серьезных соревнованиях. Лучше сосредоточиться на физической подготовке, а не гнаться за результатами.

Расходы на занятия

Перед началом занятий подумайте и над финансовой составляющей. Все расходы, связанные с покупкой экипировки, взносы и прохождение аттестаций, ложатся на плечи родителей.

Самые дорогостоящие виды спорта - теннис, хоккей, художественная гимнастика, танцы.

Не так много расходов у родителей будущих чемпионов по легкой атлетике, плаванию, футболу и баскетболу.

Личные предпочтения ребёнка

Первое, что вы должны иметь в виду, когда ищите секцию. Как действовать в этой ситуации:

сходить на тренировки в разные спортивные клубы;

спросить мнение ребенка, что ему понравилось больше всего.

Страхование от несчастных случаев

Любой родитель маленького спортсмена боится, что он там получит серьезную травму. В этом случае разумно будет оформить страховой полис. Тогда не придется срочно искать деньги на лекарства или дорогостоящую операцию, если случится беда.

В программу страхования обычно входят следующие риски:

- получение травмы во время тренировки;

- инвалидность I, II, III групп или категории "ребенок-инвалид" в результате несчастного случая;

- смерть в результате несчастного случая.

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