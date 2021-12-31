Как восстановить ногти после шеллака

"Долговременный эффект", "идеальное покрытие", "разные вариации дизайна" - звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. На самом деле все это шеллак тебе гарантирует, но не будем забывать и о негативной стороне этой процедуры.

Каждый новый поход в салон за очередной "порцией" шеллака ослабляет ногтевые пластины путем обезвоживания, делая их хрупкими и тонкими. Помимо этого страдает и кожа рук. Ультрафиолетовые лучи в лампе подсушивают и приводят к микротрещинкам. Все становится еще хуже, когда ты удаляешь покрытие: обесцвечивание, инфекции, сухость, хрупкость, сколы, замедление роста, грибок и даже потеря ногтя - это, конечно, самый плохой, но возможный сценарий развития событий. Что делать, чтобы вернуть ногтям силу и здоровье?

1. Первое, что тебе нужно, это понять, как безопасней всего следует снимать шеллак. Мастер должен намочить ватные диски в средстве с ацетоном, а затем положить их на ногти и закрепить фольгой либо специальными зажимами. Через 10-15 минут ватные диски нужно убирать. Затем с помощью лопатки профессионал удаляет гель-лак. Некоторые специалисты утверждают, что при снятии шеллака лучше не использовать пилки и бор-машины, так как они повреждают верхний слой ногтевой пластины.

2. В любом случае снимать гель-лак должен профессионал. И то, не каждому человеку, который заявляет о том, что он мастер маникюра, стоит доверять. Что уж говорить о проведении процедуры самостоятельно?

3. Полировка ногтей четырехсторонней пилкой не должна производиться слишком часто, это приводит к сухости и ломкости пластины. А после снятия шеллака вообще стоить повременить с этой процедурой. Жди, пока ногти восстановятся, и только после этого полируй. Эксперты сошлись во мнении, что такой уход за ногтями является самым щадящим.

4. Запомни: чрезмерного увлажнения не бывает. Тебе придется обзавестись лосьонами, маслами и кремами, ведь увлажнение - это ключ к здоровью ногтей. Из эфирных масел особой популярностью пользуются жожоба и лимонное, которые призваны укрепить ногтевую пластину. А для кутикулы и кожи рук подойдет даже вазелин.

5. Ты должна понимать одну важную вещь: ногти и кутикула - это живые ткани, поэтому если ты можешь отказаться от шеллака - сделай это. Процедура его удаления слишком серьезно сказывается на состоянии ногтей. Если ты поняла всю вредность этой beauty-процедуры слишком поздно, будь готова к долгому восстановлению. А начни его с покупки крема для кожи рук и кутикулы. Следующий шаг - это обогащение рациона продуктами с витаминами А, Е, С, В.

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