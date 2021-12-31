Уход за волосами зимой: 5 советов от профессионалов

Уход за волосами в зимнее время года, казалось бы, требует больше усилий нежели чем обычно. На самом деле, чтобы волосы не теряли густоту и не становились тусклыми, нужно всего лишь вовремя выполнять правильные процедуры по уходу за волосами и кожей головы.

Конечно, со снижением температуры воздуха за окном, нашим пышным гривам становится несладко - ломкость, сухость, секущиеся кончики могут появиться как следствие неверного ухода, без учета индивидуальных особенностей: структура ваших волос, их состояние и т.д.

Да и холода диктуют свои правила - зимняя терапия в первую очередь должна быть направлена на максимальное увлажнение. Это основное правило, которого следует придерживаться абсолютно всем обладательницам роскошных локонов. Есть еще несколько важных рекомендаций, которые абсолютно точно понадобятся вам в ближайшие несколько месяцев!

ПОДБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ШАМПУНЬ

Учитывайте тип ваших волос - жирный тип, сухой, окрашенные волосы, со склонностью к появлению перхоти, смешанный тип. Помните, что заботиться прежде всего нужно о корнях волос и волосяных фолликулах - именно эта часть волоса "живая", требующая максимального питания. Затем уже примите во внимание дополнительные "опции" моющих средств (и трезво оценивайте, насколько это действительно нужно вам): защитить кутикулы волос, придать блеск, объем, минимизировать потерю влаги, увеличить эластичность волоса и тд.

ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ПРИБОРОВ ДЛЯ УКЛАДКИ ВОЛОС

Щипцы, плойки, утюжки, фены с сильной мощностью сильно пересушивают волосы, да и вообще любое термическое воздействие чрезвычайно вредит волосам. После использования выпрямляющих средств наши пряди истончаются, травмируются, становятся ломкими. Со временем появляются секущиеся кончики. Нет, мы не призываем вас накручивать на ночь бигуди или разглаживать их собственноручно. Замените использование "семейства утюжковых" 1-2 процедурами, которые напитают волосы витаминами и надолго придадут прическе эффект разглаженных блестящих локонов. Попробуйте такие процедуры как кератин.

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ УХОД У СПЕЦИАЛИСТОВ

Все бабушкины средства, конечно, хороши. Но только специалист сможет грамотно подобрать вам уход в зависимости от состояния ваших волос, с учетом того, как они себя чувствуют.

Многие предпочитают сэкономить и потратиться на домашние маски или купить "терапию" для волос в виде кондиционеров и шампуней в специализированных магазинах. Но всё это действия наугад, почти вслепую. И часто они приводят к еще более печальным последствиям - перхоть, пересушенные концы или, нарушение работы сальных желез, ухудшение состояния луковиц.

Сейчас многие салоны нацелены не только на работу с улучшением вашего внешнего вида, а в первую очередь на уход за волосами, на подбор правильной терапии для ваших волос и кожи головы. Только после профессиональной диагностики специалист подробно рассказывает, какая программа подойдет именно вам. Какая процедура вам точно поможет? Спа-ламинирование, ботокс для волос, кератиновое восстановление?

НЕ ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ ГОЛОВНЫМИ УБОРАМИ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ГОДА

Когда ради сохранения красивой прически, укладки выбегаем на улицу без головного убора, мы наносим непоправимый урон волосяным луковицам и коже головы. Луковицы замерзают за 3-5 минут. Низкая температура влияет на работу наших сосудов, которые, будучи в суженном состоянии, плохо питают волосяные луковицы, из-за снизившегося кровоснабжения. В общем, смысл понятен: не хотите получить тусклые и ломкие волосы - не пренебрегайте головными уборами, купите себе красивую ушанку.

ПИТАЙТЕСЬ ПРАВИЛЬНО

Красота начинается изнутри, это факт. Поэтому зимой налегайте на говяжью печень, шпинат, грецкие орехи, фрукты и ягоды, сухофрукты и бобовые. В этих продуктах/группах продуктов содержатся витамины В1, В6, А, магний, сера, марганец, фосфор, помогающих нашим волосам не терять блеск, лоск и пышность.

САМЫЕ "ГОРЯЧИЕ" ПРОЦЕДУРЫ ДЛЯ ЗИМНЕГО УХОДА

Спа-ламинирование с протеинами шелка - это горячее обертывание, обеспечивающее глубокое реструктурирование и восстановление волоса, блеск, здоровый вид, защиту и питание. После процедуры каждый волос восстанавливается, а объем волос увеличивается на 10-15%. При этом протеины шелка делают волосы крепкими и эластичными. Спа-ламинирование проводится без утюжка, а его эффект сохраняется 3-4 недели.

Сос ботокс - это восстановление волоса сильной степени поврежденности. Сос-ботокс выполняется без применения утюжка, а его эффект - блестящие волосы - держится 3 недели. СБ не нейтрализует желтизну волос, не распрямляет кудри, подходит к применению сразу после окрашивания, быстро и эффективно восстанавливая волосы. Быстро, легко и результативно можно достигнуть эффекта гладкости прямого волоса или слегка волнистого.

Ботокс - это восстановление волос любой степени поврежденности. Такая процедура точно подойдет блондинкам и обладательницам тонкого волоса. Ботокс распрямляет кудри на неделю, далее они возвращаются в свое состояние. Во время процедуры используется утюжок, а сам эффект (нейтрализация желтизны и естественный здоровый блеск волос) держится 2 месяца.

Кератин - идеальная процедура для восстановления волос любой степени повреждения. Кератин подходит для толстых и плотных волос, а также в случае если вы хотите распрямить кудри. При выполнении кератина используют утюжки, а эффект от него сохраняется на протяжении 4-6 месяцев.

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