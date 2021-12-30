Гороскоп на 2022 год: каким знакам зодиака повезет в карьере или любви

2022 год будет обусловлен быстро сменяющимися событиями, повторяющимися и возвратными ситуациями, обстоятельствами, многие которых покажут, насколько хорошо мы усвоили уроки прошлого, а другие откроют перед нами новые и весьма перспективные пути. Все это коснется работы, сферы финансов, счастливых случаев, применения на практике недавно полученных знаний/навыков и вообще обучения/образования, а также путешествий, дружбы, творчества и любой иной самореализации.

Многим предстоит попробовать новый род деятельности, в том числе и на виртуальных площадках. Среди пользователей разных поколений возрастет количество тех, кто посредством слова и интернета выражает свои мысли, транслирует окружающим свое мнение, а кто-то углубится в настоящее писательство; основными направлениями в данный период станут мемуары, фантастика, стимпанк и что-то такое, что призывает к переменам, что-то больше похожее на манифест, чем собственно на литературное произведение. Кстати, не исключено, что для русского рока (того самого, когда-то очень давно вышедшего из андеграунда) наступит своеобразный ренессанс.

Что-то изменится и в сфере торговли, велика вероятность каких-то нововведений - крупных, не всегда понятных, но в целом вполне благоприятных, причем не в долгосрочной перспективе, а почти сразу. Скорее всего, будет развернута масштабная информационная кампания, призванная объяснить новшества, рассказать, как ими пользоваться, наполненная всякими лотерейными играми-заманухами, чтобы было доходчивее и воспринималось не столь остро.

В глобальном же, общемировом смысле ситуация, возможно, останется прежней, а некоторые международные конфликты еще и усугубятся. Хотя будут и революционные прорывы в каких-то важных исследованиях, может появиться какая-то новая, объединяющая мир информационная сеть, власть имущие о чем-то наконец-то договорятся, вернее, до чего-то доторгуются.

Хочется напомнить, что "чистыми" знаками считаются люди, рожденные с 1 по 18 числа, а на остальных оказывает влияние предыдущий или следующий знак - как и в характеристике личности, так и в астрологических предсказаниях. И это надо учитывать.

Гороскоп на 2022 год для Овна (21 марта - 20 апреля)

Дела и проблемы

Овны в 2022-м будут несколько раз приниматься за какой-то один крайне важный для них проект и периодически отступать, чтобы избежать столкновения с какими-то обстоятельствами и ограничениями, но в итоге к концу года достигнут своей цели и получат весьма впечатляющие результаты. Ждут вас и периоды расслабленного отдыха - иногда инициированного вами, а порой и вынужденного, но в любом случае идущего вам на пользу, помогающего не только восстановить силы, но и собраться с мыслями, сделать переоценку ценностей. А еще ожидаются удачные торговые/коммерческие сделки, вы не единожды сможете что-то выгодно продать, в том числе и свои знания, умения, навыки.

Любовь

Личная жизнь может преподнести сюрприз в виде романа с соотечественником, живущим за границей, амурной связи в письмах, которая станет чем-то реальным тоже не раньше конца года. Ну а если вторая половинка уже имеется, то вероятны схождения-расхождения, особенно если она/он не захочет поддерживать ваши амбициозные начинания.

Здоровье

Важно избегать эмоционального истощения, так как оно может спровоцировать и вполне реальные проблемы, а в остальном все достаточно стабильно.

Гороскоп на 2022 год для Тельца (21 апреля - 20 мая)

Дела и проблемы

Тельцы в 2022 году получат несколько шансов на улучшение финансового положения, на карьерный рост, на расширение своих профессиональных горизонтов, однако все их удастся реализовать только при мощной поддержке кого-то из союзников. Ждет вас и существенная переоценка ценностей, к чему-то материальному вы станете относиться проще, переключившись на духовное развитие. Не исключены и какие-то важные для вас поездки, результаты которых будут отражаться и на работе, и на других значимых для вас делах и сферах жизни. В общении же с окружающими вероятны сюрпризы - те, от кого вы не ожидали ничего хорошего, сильно и позитивно удивят вас; и наоборот.

Любовь

Если вы пока свободны, то можете возобновить отношения с кем-то из бывших, и в этот раз все сложится более чем удачно. Ну а если вы уже замужем (женаты), то вам в отношениях с супругом/супругой придется многократно как-то по-иному расставлять приоритеты, попутно разбираясь, что лично для вас имеет первоочередное значение.

Здоровье

В течение года, возможно, придется несколько раз вернуться к каким-то ограничениям, обусловленным состоянием вашего организма (в еде, в длительности рабочего дня и т. п.).

Гороскоп на 2022 год для Близнецов (21 мая - 21 июня)

Дела и проблемы

Близнецы в 2022 году будут перманентно бороться с какими-то обстоятельствами, тормозящими реализацию их профессиональных замыслов и текущих рабочих проектов, но в итоге не только победят, но и кого-то из окружающих вместе с собой вытащат на совсем иной личностный и финансовый уровень. Ждут вас и крупные жизненные перемены, которые, начавшись в деловой сфере, распространятся на все ваше существование. Не исключен переезд, причем необязательно в рамках того населенного пункта, в котором вы сейчас проживаете. Существенно расширится ваш круг общения, и вот тут важно не впускать в него людей, деструктивно влияющих на все, до чего дотягиваются.

Любовь

Любовь нагрянет. Нечаянно. Причем даже в том случае, если вы долгое время уже в кого-то влюблены или почему-то пообещали себе больше никогда не влюбляться. Ну а если вторая половинка имеется и вы ей/ему вполне сознательно верны, придется помучиться ревностью, но благодаря этому вы примете решение, которого она/он от вас давно ждет.

Здоровье

Берегите те органы, которые лично у вас в группе риска, проводите профилактику заболеваний, от которых регулярно страдаете, и не игнорируйте правила гигиены.

Гороскоп на 2022 год для Рака (22 июня - 22 июля)

Дела и проблемы

Раки в 2022 году будут активно цепляться за то, что уже имеют, дабы не ввязываться во что-то такое, к чему совершенно морально не готовы; но все равно ввяжутся и, скорее всего, ни разу об этом не пожалеют, так как станут гораздо свободнее, в том числе и от каких-то предрассудков, рамок и психологических блоков. Ждут вас и моменты прям богатства, дождя из купюр, каких-то чрезвычайно удачных сделок и, возможно, даже выигрышей, правда, не факт, что вы это закроете в сундук - порыв поделиться с теми, кому не так повезло, может оказаться неудержимым. Ожидается и акт добра со стороны тех, кому вы когда-то оказали важную услугу, помогли стать лучше, успешнее, благополучнее.

Любовь

Если вы пока в поиске, то любовь найдется. Правда, ради избранника/избранницы придется преодолеть несколько весьма сложных препятствий, а потом еще и доказывать ему/ей, что вы "то, что надо". Если же вы уже замужем/женаты, то не исключены спорные вопросы, совместное решение которых в результате выведет брак на следующий уровень.

Здоровье

Особое внимание стоит уделить профилактике хронических заболеваний, а начиная с конца августа лучше избегать тесного контакта с большим количеством народа, объединенного социальной целью.

Гороскоп на 2022 год для Льва (23 июля - 22 августа)

Дела и проблемы

Львы в 2022 году будут весьма успешно совмещать какие-то текущие и привычные проекты с чем-то таким, что для них внове, с тем, чем они начнут активно заниматься после майских праздников. К тому же вам предстоит реализовать честолюбивые замыслы, увеличить доходы, завершить нечто такое, что давно требует финальной точки, и инициировать то, о чем вы долго фантазировали. Вы привлечете к себе позитивное внимание, приобретете определенную известность или умножите уже имеющуюся. Вам предстоит использовать информационное поле как способ заработка или как площадку для саморекламы. Помогут в чем-то и дружески настроенные по отношению к вам люди.

Любовь

Любовь появится, если она вам действительно нужна и если вы готовы ради нее меняться и менять свое существование, больше отдавать, чем получать. Если же вы уже состоите в отношениях, то вероятно многократное повторение одной и той же ситуации, а вот позитивной или неприятной, зависит от того, умеете ли вы учиться на прошлых ошибках.

Здоровье

Не ленитесь заниматься фитнесом или хотя бы зарядкой, изобретите для себя дополнительный способ получения положительных впечатлений.

Гороскоп на 2022 год для Девы (23 августа - 22 сентября)

Дела и проблемы

Девы в 2022 году получат несколько возможностей выбраться из не устраивающей их ситуации, однако не факт, что не поленятся это сделать. Не исключено, что вам будет проще плыть по течению, довольствоваться малым и пользоваться чьей-то помощью, чем активно и самостоятельно заниматься умножением своего благосостояния и достигать карьерных/профессиональных высот. Впрочем, в какой-то момент кто-то может дать вам "волшебный пендель", который вырвет вас из потока лени и заставит взять свою судьбу в свои руки. Ждут вас и своеобразные путешествия, в том числе и в глубины подсознания, что, в свою очередь, возможно, выльется в интересный литературный опыт.

Любовь

В личной жизни ждать стабильности не приходится - имеющиеся или начавшиеся в 2022-м отношения не будут непрерывными, понятными и спокойными, и чаще всего именно вы окажетесь причиной дисбаланса, желая того, чего вторая половинка вам по определению дать не может, громко требуя от нее/него чего-то абсолютно нереального.

Здоровье

Сложности со здоровьем вероятны, особенно если вы привыкли лечить то, что и само неплохо проходит, и игнорировать по-настоящему тревожные симптомы.

Гороскоп на 2022 год для Весов (23 сентября - 22 октября)

Дела и проблемы

Весы в 2022 году многого достигнут на тех поприщах, на которых они уже "собаку съели", а потому чувствуют себя очень уверенно; это касается и работы, и творчества, и какой-то деятельности, связанной с помощью другим людям. А вот в чем-то новом вероятны трудности, и в первую очередь из-за ваших собственных рефлексий и неизвестно почему возникшего убеждения, что вы не справитесь; гоните от себя подобные мысли и тогда вместо провала получите интересный опыт и неплохую прибыль. Кроме того, в грядущем году может стать явью какая-то ваша фантазия, особенно если вы когда-то рассказали о ней человеку, который умеет исполнять чужие мечты.

Любовь

В личной жизни не исключены сюрпризы - вы можете резко променять того, с кем вам комфортно, на того, кто ловко ставит жизни других людей с ног на голову. Причем это касается и тех, кому в 2022-м только предстоит начать отношения, и тех, у кого они уже вполне сложившиеся (во втором случае вероятен и последующий возврат к старому партнеру с долгим периодом раскаяния).

Здоровье

Удивительно, но чем больше будет внешних потрясений, тем, скорее всего, крепче окажется ваше здоровье и лучше общее самочувствие.

Гороскоп на 2022 год для Скорпиона (23 октября - 21 ноября)

Дела и проблемы

Скорпионы в 2022 году сумеют вовремя воспользоваться добрым отношением к ним со стороны кого-то из знакомых, новыми для себя обстоятельствами и какой-то спорной ситуацией, так или иначе связанной с информационным полем. Ждут вас и крупные начинания, а в тех областях вашей жизнедеятельности, в которых что-то вас не устраивало или ситуация была нестабильной, все устаканится. Однако взамен вы найдете себе новый источник адреналина, затеяв что-то такое, что в результате повлияет не только на вас, но и на многих окружающих - как связанных с вами напрямую, так и тех, кого вы вообще не знаете или общаетесь постольку поскольку.

Любовь

Если вы пока в поиске, то вероятен роман с тем, кого вы давно знаете; этот человек точно не даст вам скучать, впрочем, и вы зададите ему "перца". Если же вы уже состоите в отношениях, то вам придется в чем-то довериться второй половинке, в чем-то перед ней/ним открыться, и если вы после этого не станете воспринимать ее/его как раздражитель, союз упрочится.

Здоровье

Внимания могут потребовать те органы, наличие у вас которых вы до этого упорно игнорировали и подвергали лишней нагрузке (пищей, работой, эмоциями и т. п.).

Гороскоп на 2022 год для Стрельца (22 ноября - 21 декабря)

Дела и проблемы

Стрельцы в 2022 году будут стараться вырваться из каких-то не устраивающих их обстоятельств, но если не просчитают последствия, то в результате не получат желаемое освобождение, а лишь больше закабалят себя. Потребуются вам осмотрительность и долгосрочная стратегия и в отношениях с ближним кругом общения, а влияния новых людей и вовсе стоит избегать - оно, вероятнее всего, окажется негативным и спровоцирует вас на какие-то асоциальные и плохо сказывающиеся на карьере и финансах поступки. К тому же начиная с конца августа не исключены какие-то постоянные перемены в деловой сфере, вы можете попрыгать с работы на работу или у вас несколько раз сменится начальство.

Любовь

В личной жизни все тоже может оказаться непростым. Вряд ли вы сумеете найти того, с кем отношения продлятся долго, а тот, кто сейчас рядом в качестве реального или потенциального партнера, возможно, чем-то сильно разочарует, и вы не захотите больше иметь с ним ничего общего. Впрочем, конец года сулит знаковую встречу.

Здоровье

Рациональность в питании, воздержание от любых излишеств и отказ от привычки, с которой вы "дружны" уже очень-очень много лет, позволят не усугубить ситуацию.

Гороскоп на 2022 год для Козерога (22 декабря - 19 января)

Дела и проблемы

Козероги в 2022 году, пройдя через переоценку ценностей, инициируют нечто такое, что до этого не входило в сферу их интересов, никак их не привлекало и не казалось перспективным. Предстоит вам и проявить себя на литературном или рекламном поприще, а также разобраться с какой-то давней финансовой/карьерной проблемой либо начать по-настоящему легко к ней относиться, что автоматически сделает ее незначительной, мелкой, неважной. Ждут вас и успешные коммерческие проекты - продажи или перепродажи, причем даже если вы не имеете к торговле никакого отношения (возможно, вы решите избавиться от части своего имущества или займетесь посредничеством).

Любовь

Если вы пока в поиске, у вас есть весьма неплохие шансы найти того, кто станет для вас помощником в финансовых делах и тем, кто будет вдохновлять вас на новые свершения. Если же пара у вас уже имеется, то очень пригодится прошлый опыт как ссор с ней/ним, так и каких-то чувственных моментов единения, духовной близости, доверия.

Здоровье

Все будет зависеть от "исходного материала" - если сейчас здоровье в норме, то особых проблем не ожидается, а если что-то беспокоит, то лучше подстраховаться.

Гороскоп на 2022 год для Водолея (20 января - 18 февраля)

Дела и проблемы

Водолеи в 2022 году продолжат какие-то крупномасштабные начинания 2021-го (правда, вряд ли это пойдет очень активно) и предпримут нечто совершенно новое, так или иначе связанное с переходом на следующий личностный уровень, с покорением незнакомых территорий, с отстаиванием каких-то своих весьма амбициозных интересов. Ждет вас и активная социальная жизнь - с помощью другим людям, с самовыражением через выступления на интернет-площадках или даже на реальных городских площадях, с попыткой что-то изменить в устоявшемся порядке и в своем собственном статусе. Вам будет важно расти в своих глазах и завоевывать какой-то особый авторитет.

Любовь

Если вы пока в поиске пары, то будете предъявлять к представителям противоположного пола странные требования, начнете как-то слишком уж заковыристо проверять их на пригодность к амурным отношениям; проверку пройдут двое. Ну а если вы уже замужем/женаты, то нечто такое, что провоцировало ссоры, станет началом следующего этапа развития союза.

Здоровье

Во второй половине года в лучшую сторону изменится ситуация с каким-то хроническим заболеванием, а если таковых нет, то просто побережнее с организмом.

Гороскоп на 2022 год для Рыб (19 февраля - 20 марта)

Дела и проблемы

Рыб в 2022 году ждут смелые начинания, многочисленные прорывы и частые счастливые случаи. Что-то изменится в вашем характере, вы станете решительнее, перестанете полагаться на гипотетического "доброго дядю", будете регулярно идти против своих рефлексий, конформистских привычек и мнения окружающих о вашей персоне, чтобы наконец-то получить то, чего вы хотите уже несколько лет (а то и второе десятилетие). И при этом будет возможность отыграть назад ситуации, в которых вы совершили ошибки, отступить на прежние позиции, если поймете, что погорячились, найти новый подход к людям, с которыми намеренно испортите отношения ради достижения вожделенной цели. А еще возрастут доходы.

Любовь

Если вы пока в поиске пары, то вам предстоит влюбиться и взять ситуацию в свои руки, ненавязчиво заставив возлюбленного/возлюбленную добиваться вашего внимания. Если же вторая половинка у вас уже есть, то союз обрастет дополнительной обоюдной ответственностью, если, конечно, вам вдруг не захочется свободы и вы не "взбрыкнете".

Здоровье

Здоровье зависит от психологического настроя - чем больше профессиональных, творческих, досуговых планов и действий по их осуществлению, тем лучше самочувствие.