Как пережить праздники, если вы одиноки

К сожалению, не у всех из нас есть возможность провести новогодние праздники в кругу семьи, в компании любимого человека или близких друзей. Как быть, если ваши новогодние каникулы проходят в одиночестве, и как сделать так, чтобы настроение не испортилось от ощущения, что весь мир против вас? Гендерный психолог и мастер НЛП, член Ассоциации превентивной и антиэйджинг-медицины, автор блога @anna.selfmade Анна Шилько откроет несколько секретов, которые помогут провести одни из самых лучших праздничных дней в вашей жизни!

Введите в привычку установки

Хорошая новость в том, что наше настроение зависит от нас самих. Каждое утро мы выбираем себе эмоциональный настрой, так же как и одежду, поэтому первое, с чего вам нужно начать, - это принятие твердого решения по поводу праздников. Каждое утро перед зеркалом говорите себе: "Это будет самый лучший Новый год в моей жизни! Он пройдет в прекрасном настроении, в ресурсном состоянии, ничто не испортит каникулы, которые посвящены только мне!" Повторяйте это, словно мантру, каждый день. И кстати, введите это в привычку в новом, 22-м году, говорите себе каждое утро установки: "У меня все получится, этот день будет еще лучше, чем вчера" или "Я источник своего счастья, все, что я делаю сама, делает меня счастливой".

Привет из ностальгического прошлого

Итак, установки есть. Переходим к действиям. Чтобы создать себе новогоднее настроение, надо совершить путешествие в детство. Вспомните себя ребенком: что вас радовало в детстве и создавало атмосферу праздника? Возможно, это была гора мандаринов или селедка под шубой, наряженная елка или определенные фильмы, песни. Лично для меня это реклама с красными грузовиками Coca-Cola, хурма и фильм, который в последние годы подвергается жесткой критике, "Ирония судьбы". Постарайтесь воссоздать ту атмосферу Нового года, когда вы были счастливы, наверняка в запасе такой имеется, но абстрагируйтесь от того, с кем он был проведен, вам важны запахи, вкусы, СВОИ ощущения. Как только вы вспомните детали, приступайте к действиям. Купите продукты, украсьте квартиру и, конечно же, себя! Купите красивый наряд, сделайте макияж, прическу. Если вдруг ни один Новый год не приносил удовольствия, создайте особенный праздник, основанный на новых эмоциях. И даже если вы будете одна, вспомните - вы делаете это для себя, именно вы свой самый родной и любимый человек и вы хотите устроить самый лучший праздник для себя.

Расширяйте границы

Необязательно сидеть дома в новогоднюю ночь и все дни после. Отправляйтесь в путешествие по своему городу или выберитесь за его пределы, а может, даже вы предпочитаете новую страну. Не бойтесь быть сами себе гидом и распланировать поездку. Только подумайте, что вам не нужно ни под кого подстраиваться и вы можете делать все, что душе угодно. У меня очень много случаев из практики, когда путешествие меняло жизнь человека. Одни начали делать это регулярно и стали настоящими travel-одиночками, другие предпочитали туры, на которых встречали друзей и знакомились со своими половинками. Сейчас есть прекрасная возможность совмещать спорт с путешествием, подумайте об этом.

Займитесь планированием и переверните свою жизнь

Начните новый год правильно и запишите все, о чем вы мечтаете, на листок. Составьте вишлист того, что бы вы хотели сделать и что вам для этого нужно. Начните осуществлять свои желания прямо с 1-го числа. Начните с простого. Например, вы никогда не ходили в кино или на каток в одиночестве - идите, ведь самое время. Затем переходите к сложному. Поставьте глобальную цель, которую вы должны осуществить в конце года. Например, это покупка авто или освоение новой профессии, а может, вы хотите потрясающую спортивную форму? Нет никаких преград, спросите у себя, что вам для этого нужно, и начните путь к своей мечте. Самое главное - поймите, что вы сами себе волшебник и творец своего счастья, полюбите себя и поверьте, что жизнь поменяется на 180 градусов. Как только вы поймете, что самый лучший подарочек для себя - это именно вы, вам никогда не будет грустно в одиночестве.

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