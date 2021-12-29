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29 декабря 2021 12:17

Врач рассказала, какие новогодние блюда не стоит давать ребенку

При праздновании Нового года не следует давать ребенку то, что едят взрослые, сообщила "Газете.Ru" врач-педиатр "Инвитро-Урал" Алена Михайлова. По ее словам, каждому возрасту соответствует свой набор блюд, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Совсем маленьких детей не стоит кормить салатами, заправленными майонезом, жирными, острыми, жареными блюдами, тем более смешивая все их за короткий промежуток времени, чтобы не вызвать расстройство пищеварения у малыша", - сказала она.

Это поможет избежать переедания, исключит риск пищевого отравления и аллергической реакции на новые продукты. Также не стоит забывать и про режим сна и бодрствования для ребенка, утверждает она.


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