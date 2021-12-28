Как знаменитости нарядили рождественские и новогодние ёлки в 2021 году - ФОТО

Самое время взглянуть на ёлки голливудских знаменитостей, чтобы вдохновиться новыми идеями. Одни звёзды приглашают дизайнеров чтобы создать безупречный новогодний декор, другие предпочитают, как в детстве, наряжать ёлки вместе с членами семьи.
Ёлка Криштиано Роналдо украшена белыми и серебристыми шарами:
Ёлка Хайди Клум отличается стройностью, сразу видно, что она находится в доме супермодели:
А вот так выглядит ёлка дизайнера - Виктории Бекхэм:
Мик Джаггер, похоже, предпочитает более классические варианты рождественского украшения:
Дрю Бэрримор украсила ёлку всевозможными фигурками:
И Гвен Стефани тоже:
Джо Джонас вспомнил про блестящую мишуру, которая уже давно не в моде, однако так органично смотрится на его ёлочке:
Грозди шаров, как на ёлке Бритни Спирс, как раз актуальны в этом году:
Судя по этим ёлкам, в тренде белоснежный и серебристый декор, а также много света.