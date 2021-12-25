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25 декабря 2021 13:03

Как правильно выбирать обувь - 10 простых правил

Обувь не стоит покупать по принципу: такой у меня еще нет. Мы расскажем тебе, на что обратить внимание, приобретая новую пару.

1. Нужно покупать обувь, которая максимально соответствует форме твоей ноги. Если у тебя широкая нога, в красивых узких туфлях ты долго не выходишь.

2. К концу дня ноги немного отекают и достигают своего максимального размера. Поэтому лучше всего покупать новые туфли вечером.

3. Убедись, что самая широкая часть ступни - место, где ступня сгибается, когда ты становишься на носки - комфортно располагается в обуви. Кроме того, как раз в этом месте проверяют амортизацию подошвы, слегка перегибая ее.

4. Не покупай обувь впритык в надежде, что она растянется. Разнашивая обувь, ты наносишь вред ступням.

5. Обрати внимание и почувствуй удобство амортизации. Слой пены или резины может смягчить воздействие твердой поверхности на ваши ноги и сделает процесс ходьбы и стояния более удобным.


6. Обращай внимание на скрытые неудобства. Внутренние швы, кусочки резины или кожи, которые натирают заднюю часть пятки, могут сделать привлекательную на вид пару туфлей, невыносимой в носке. 

7. Немаловажный фактор - стелька. Сделанная из кожи или замши, она защитит ноги от раздражения или болезненных волдырей.

8. Если ты нашла хорошие туфли в классическом стиле, не скупись, и возьми две пары. Они прослужат тебе долго.

9. Покупая новую пару обуви, думай о том, с чем ты ее будешь носить и подходит ли она к твоему гардеробу.

10. Когда ты выбрала подходящую пару, прогуляйся в ней пару минут по магазину и убедись, что она тебе подходит и ты чувствуешь себя в ней комфортно.

ivona.bigmir.net


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