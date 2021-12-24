Как за 5 минут зарядиться энергией без кофе, когда на улице темно и холодно

Вы можете чувствовать себя немного более сонным в последнее время. В конце концов, естественный свет помогает регулировать наши циркадные ритмы, посылая сигнал нашему телу, что пора быть активными и бдительными. Без солнечного света, который поможет запустить этот процесс, у вас может возникнуть сильное желание свернуться калачиком в постели и впасть в спячку.

Делимся советом эксперта по сну Майкла Дж. Бреуса о том, как бороться этим желанием.

Этот 5-минутный трюк поможет вам почувствовать заряд энергии

В своей книге Бреус рекомендует заниматься физическими упражнениями не менее пяти минут пять раз в день зимой. "Если вы последуете моему методу "пять и пять", вы обнаружите, что тренировки принесли вам пользу".

Бреус по-прежнему рекомендует утром первым делом получать естественный свет. "Скажу вам честно, при любой возможности выходите на улицу и подышите свежим воздухом".

Но в особенно темные и унылые дни, когда вы чувствуете дополнительную сонливость, упражнения в течение всего пяти минут пять раз в день могут помочь сохранить ваш циркадный ритм в нужном русле.

Что будет самым эффективным:

-Вы пролежали в постели где-то от шести до восьми часов, поэтому вашему телу нужно немного растянуться.

-В течение дня выполняйте динамичные упражнения вроде прыжков.

-Выполните упражнения на баланс в ночное время. Бреус советует позу дерева перед сном.

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