Каким будет 2022 год и чего от него ждать: прогноз от звездного нумеролога

2022 год уже буквально стоит на пороге, а мы еще не успели как следует осознать это. Чтобы вы могли лучше к нему подготовиться, редакция Passion.ru обратилась к нумерологу Любови Лихтман с просьбой сделать прогноз и разобрать, что нам готовит грядущий год и какие энергии будут витать в воздухе. Ведь числа не хуже звезд могут дать подсказку, о чем будет год, на что обратить внимание, какие сферы могут "просесть", а какие будут получаться легко.

Нумерология - это дорожная карта, которая работает на человека: он сам ответственен за свою жизнь и действия, но может сверять свой навигатор жизни с прогнозом и тем самым обходить "пробки", не попадать в "тупик" и проскакивать на "зеленый".

О чем же 2022 год для всех нас

В основе 2022-го лежат числа 20 и 22. Что "20", что "22" - очень сильные энергии с точки зрения нумерологии. Это значит, что, во-первых, год грядет энергетически быстрый и нужно успевать занимать комфортные места либо впрыгивать в последний вагон, но никак не долго раздумывать: покупать билет или нет? Решаться на изменения в жизни или нет? Брать на себя ответственность за свою жизнь или нет? Вопросы задавать поздно! Нужно решаться и ДЕЛАТЬ!

Как управлять энергией 2022 года

Энергии в числах года очень-очень много. И важно ею воспользоваться на благо своей жизни, направить ее на конкретные шаги. Ждать у моря погоды - значит вылететь из обоймы, профукать все возможности года (а их будет ооооочень много).

Помните: что посеешь, то и пожнешь. В общем, в 2022-м надо щедро сеять!

Какие правила надо обязательно соблюдать в 2022 году

Правило № 1. Делать, прилагать усилия, добиваться!

Конкретные действия очень важны! При этом важно помнить, что, даже вскочив в последний вагон, надо не забыть про остановку. Потому что следующий год может вас закружить, заманить искушениями, блистать событиями, а в результате... Много шума из ничего. Когда я везде, я нигде.

Правило № 2. Делать, но структурно, не распыляться!

При этом наметить дела на год лучше уже сейчас, в последние дни 2021-го, до празднования Нового года.

"20" - энергия рода, семьи. И в следующем году важно направить фокус на эту важную сферу жизни.

Правило № 3. Кто мечтает о создании семьи, будет хорошая возможность

Род - это семья, дом. Покупка дома, ремонт, даже перестановка мебели - благоприятны! Дарите свои внимание и любовь не только семье, но и квартире. И телу! Потому что тело - это "дом" души. И телесные практики, растяжка, пилатес - все будет благоприятно и даст свои плоды.

Важно обратиться к старшему поколению, дать и им внимание. Если есть вопросы по здоровью, обратите на них пристальное внимание, не игнорируйте сигналы тела, пройдите чекап.

Если родственные связи разорваны из-за конфликтов, стоит наладить отношения, 2022-й очень благоприятен для этого.

Правило № 4. "22" - это энергия свободы

Это про легкость и свой собственный путь. Это найти занятие по душе, это возможность начать свой собственный путь, это про ощущение себя свободным, независимым. Но важно не путать свободу и распущенность, безответственность.

Год будет щедрым к тем, кто опирается на себя, прилагает усилия, действует. В 2022-м зашифрованы благополучие, деньги, успех, но если не уходить в "минусовые" проявления года.

В минусовых проявлениях 2022 года: разрушения, кризисы, неудачи, нестабильное психоэмоциональное состояние, скандалы, сплетни...

Разработайте четкие планы на ближайший год, не распыляйтесь, пусть они будут максимально реальны и реалистичны. Важно быть сконцентрированным и отбросить все мечты и творческие идеи, которым не хватает устойчивости.

Правило № 5. 2022-й не про полет и фантазию, а про заземленность

Мы должны ВОПЛОЩАТЬ в жизнь свои планы. Иными словами, 2022 год - это про улучшение финансового плана, зарабатывание денег. И деньги обязательно придут! Денежной энергии очень много в 2022-м. Но важно что? Правильно! Действовать!