18 декабря 2021
Как убрать весь негатив в доме, чтобы начать Новый год с чистой энергией

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Как убрать весь негатив в доме, чтобы начать Новый год с чистой энергией
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18 декабря 2021 16:30

Как убрать весь негатив в доме, чтобы начать Новый год с чистой энергией

Новый год всегда обещает захватывающее начало с нуля. Сезон праздников может быть прекрасным временем для создания правильного импульса для перехода в Новый год с ясным умом и сердцем.

Предлагаем вам сделать следующее, чтобы достойно завершить 2021 год, согласно фэн-шуй.  

Очистите энергию в доме, используя сезонные фрукты и специи

Избавление от негативной энергии всегда является частью создания нового старта. А в это время года так много праздничных специй и фруктов, которые могут сыграть важную роль в очищении вашей энергии.

Варите несколько лимонов или апельсинов с палочками корицы в мультиварке или в кастрюле на слабом огне, чтобы этот очищающий аромат наполнил ваш дом. Вы также можете добавить гвоздику, лавровый лист и даже горсть клюквы.

Что ещё можно сделать

Заварите мятный чай, охладите его и добавьте холодный чай в воду для мытья полов или в чистящие спреи, сделанные своими руками, чтобы вдохнуть в дом больше энергии во время уборки.
Наполните миски своими любимыми сезонными фруктами, чтобы добавить в своё пространство земную творческую энергию и много ярких вибраций.

Уберите беспорядок

Попробуйте убрать беспорядок из небольших вещей, которыми вы часто пользуетесь: кошелька или сумочки, ящика или рабочего стола.

Прощение также очищает энергетическое пространство в вашей жизни. Прежде чем год закончится, спросите себя, кого вам нужно простить.

Вы также можете добавить себя в этот список - прощать себя невероятно важно. Даже если вы не можете (или чувствуете, что это неуместно) контактировать с людьми из этого списка, вы всё равно можете простить и освободить себя от этой негативной энергии.

womanel.com 


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