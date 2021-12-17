Как вернуть волосам блеск - 5 простых советов

Кто не хочет иметь идеально гладкие, шелковистые и блестящие волосы, как с рекламы шампуня? Мы подскажем, что и как делать.

Под правильным углом

Есть много нюансов, которые мы не учитываем, когда ухаживаем за волосами. А каждая маленькая деталь является пазлом, и без одного пазла картинка уже не получится.

Специалисты утверждают, что при укладке волос феном нужно всегда помнить о направлении потока воздуха. Чтобы сгладить чешуйки волос, нужно сушить локоны от корней к кончикам. Если ты просто наклоняешь голову и сушишь волосы снизу, не удивляйся, что волосы выглядят не такими гладкими и шелковистыми.

Идеальный финиш

Ты наверняка слышала об этом трюке, но мы решили тебе еще раз напомнить. Очень важно правильно завершать процедуру мытья головы. После того, как ты проведешь все необходимые манипуляции с шампунем и кондиционером, смой средства с помощью холодной воды. Она закроет чешуйки волос, которые под воздействием высоких температур воды раскрываются. После такого финиша локоны будут блестеть так, как в рекламе.

Народные методы

"Бабушкины рецепты" - это не всегда плохо. Например, использование уксуса в уходе за волосами - средство, проверенное не одним поколением. Его также используют в качестве последнего этапа мытья волос. Уксус удаляет кожное сало и остатки шампуня и кондиционера, возвращает волосам нежное сияние. Единственный минус этого метода - запах.

Искусственный блеск

Зачастую после удачного окрашивания волос тебе нравится все - цвет, блеск, гладкость локонов, но проходит время и, под воздействием окружающей среды и механических повреждений, волосы становятся тусклыми. Для того, чтобы не оказаться безоружной, позаботься о "средствах первой необходимости" заранее. В магазинах ты найдешь множество стайлинговых спреев, сывороток и других средств, возвращающих волосам блеск.

Стратегический подход

Если ты из тех девушек, которые моют голову каждый день, должны тебя разочаровать. Вместо того, чтобы вернуть волосам блеск и опрятный вид, ты вымываешь такой важный защитный слой, который, помимо своих первостепенных функций, также отвечает за блеск. Постарайся сменить свой режим и мыть голову два-три раза в неделю. Результат тебя точно удивит!

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