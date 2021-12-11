Что делать, если тебя плохо подстригли - ФОТО

Поход к парикмахеру, как лотерея: никогда не знаешь, повезет или нет. Если у тебя второй вариант, тогда читай наши советы.

Дай время

Возможно, стрижка на самом деле достаточно неплоха, просто к новому всегда тяжело привыкнуть. Повремени принимать кардинальные меры - попробуй уложить волосы по-своему, попробовать поэкспериментировать с разными прическами.

Воспользуйся плойкой

Все недостатки стрижки особенно видны на прямых волосах, так что попробуй накрутить локоны на плойку - это спасет ситуацию.

Смени пробор

Попробуй уложить волосы набок. Это придаст шевелюре дополнительный объем и удивительным образом преобразит стрижку.

Поэкспериментируй с прическами

И мы говорим сейчас не только о хвосте. Пучки, косы, плетения - тебе доступно множество способов для смены образа.

Смени цвет

Смени акценты. Если стрижка не очень удачная, то красивый цвет волос может нивелировать промах парикмахера. Специалисты советуют красить волосы в технике балаяж или делать светлые блики.

Вернись в салон

Так как виновником твоего плохого настроения и неудачной стрижки является парикмахер. Ты имеешь полное право потребовать от салона "провести работу над ошибками".

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