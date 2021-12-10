Выбор кофе расскажет о вашем характере

Какой кофе вы заказываете чаще: латте, капучино или американо? Оказывается, выбор любимого кофе может рассказать о том, являетесь ли вы творческой личностью, любителем приключений или предпочитаете проводить время в тишине и покое. Это необычное гадание основано на исследовании психолога Даррена Стэнтона, который долгое время проводил опросы среди любителей кофе.

Разумеется, такое гадание на кофе не стоит воспринимать всерьёз, однако вполне может стать темой для интересной беседы за чашечкой этого вкусного напитка.

Эспрессо

Если вы любите эспрессо, значит и крепкие алкогольные напитки вам по душе - считает психолог. Этот крепкий бодрящий кофе предпочитают люди, которые не боятся рисковать и обожают приключения. Они не из тех, кто говорит глупости, а ещё не нервничают по любому малейшему поводу.

Американо

Этот кофейный напиток менее крепкий, чем эспрессо, однако в нём по-прежнему нет молока. В связи с этим, считается, что он менее калорийный и не влияет на талию. Поэтому его выбирают люди, которые следят за своей фигурой, заботятся о своём здоровье и немного... эгоистичны.

Флэт уайт

Флэт уайт во всем мире не так популярен, как латте или капучино, поэтому любителей этого крепкого напитка, состоящего из молока и двойной порции эспрессо, можно назвать более искушёнными. Они не боятся казаться странными и часто считают себя более умными и целеустремленными, чем другие люди. А ещё они весьма прямолинейны и честны, поэтому о своём превосходстве над окружающими могут сообщить прямо им в лицо.

Капучино

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Если вам нужно что-то спросить у незнакомого человека в кофейне, обратитесь к тому, кто пьёт капучино - предлагает наш психолог. По его мнению, капучино предпочитают общительные люди с лёгким характером. Они не боятся приключений и любят всё новое

Латте

Любителей латте Даррен называет довольно скучными людьми, которые стараются быть как все и избегать трудностей и приключений. Они предпочитают плыть по течению, и даже тот факт, что они предпочитают кофе с большим количеством молока, говорит о том, что они избегают ярких вкусов и эмоций.

Тыквенный латте

Этот кофейный напиток пьют люди, которым не хватает внимания. Они любят размещать свои фотографии в социальных сетях и ждут всеобщего одобрения, так как в реальной жизни им часто бывает одиноко. При этом Даррен считает, что этот напиток помогает им чувствовать себя более комфортно и уютно, так что он как нельзя лучше подходит для таких настроений.

Кофе со льдом

Вариации с холодным кофе предпочитают люди, которые находятся в вечной спешке и часто пьют напитки на ходу. Многие из них предпочли бы вести собственный бизнес, а не быть наёмным работником. Свободное от работы время они предпочитают уделять саморазвитию и другим полезным делам.

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