5 видов цветов, которым не место в твоей спальне

Цветы прекрасно украшают интерьер, но есть несколько видов, которые не стоит ставить в помещении для сна.

Причина кроется в эфирных маслах. Даже очень приятные запахи букета могут быть опасными в закрытом непроветриваемом помещении. Мы предлагаем узнать о таких цветах более детально.

1. Ландыши: этот цветок имеет очень приятный аромат, источник которого - конваллятоксин, растительный яд. Именно из-за этого яда никакие цветы не выдерживают соседства ландыша в букете, а также кошки очень чувствительны к запаху этого цветка, для них он очень опасен. Стоит отметить, что все растение содержит яд, поэтому лучше не позволять маленькому ребенку контактировать с ним.

2. Жасмин: приятный аромат этого цветка содержит бензилацетат, при длительном контакте в закрытом помещении он затрудняет дыхание, провоцирует головную боль. Особенно остерегаться запаха жасмина нужно беременным женщинам (до 4 месяцев).

3. Черемуха: обладает бактерицидными свойствами благодаря своему аромату она отлично отпугивает насекомых. Но в то же время запах этих цветов содержит синильную кислоту, поэтому лучше не рисковать, так как это вещество, обладающее высокой летучестью, может спровоцировать тошноту, головокружение и даже судороги и спазм дыхательных путей.

4. Лилия: очень роскошный цветок, имеет приятный сильно выраженный аромат, особенно белая лилия, хотя селекционеры уже вывели её сорт без запаха. Этот цветок смертельно опасен для кошек, конечно, и для людей соседство с таким сильным ароматом не безвредно, можно серьезно отравиться, если поставить букет в спальне.

5. Пион: сильный аромат пиона убивает некоторых насекомых, у людей способен спровоцировать головную боль, рвоту, головокружение, может даже привести к потере сознания.

ivona.bigmir.net