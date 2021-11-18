Разновидности кистей для макияжа

Для создания идеального макияжа необходимо разбираться в кистях, с помощью которых он наносится. Мы расскажем об их главных разновидностях.

Существует пять основных кистей для макияжа.

Мы поговорим об их свойствах, целях и видах.

1. Кисть для пудры

Должна быть крупной и мягкой на ощупь. Она может быть изготовлена из меха белки, куницы или синтетического материала. Как правило, эту кисть используют после нанесения румян пуховкой.



2. Кисть для румян

Закругленная, более плоская, чем для пудры. Оптимальная ширина кисти - 3-4 см. Ворс должен быть мягким - из белки или куницы - с длинными волосками посередине и короткими по бокам. При слишком широком инструменте румяна на лице будут смотреться неестественно.

3. Кисть для тона

Для нанесения тона необходима кисть из искусственного ворса - она не впитывает тональное средство и позволяет нанести его более равномерно.

4. Кисть для теней

Имеет закругленную форму и выполнена из меха соболя или куницы. Ее можно применять как для нижнего, так и для верхнего века. Кисть для растушевки должна иметь волоски, подрезанные по прямой линии. Она не используется для нанесения теней и поэтому должна быть чистой как и кисть для растушевки румян.

5. Кисть для помады

Для создания идеального контура и ровного нанесения помады необходима кисть с плотным ворсом из соболя. Профессиональные визажисты отмечают, что ее волоски не должны вылезать и лохматиться.

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