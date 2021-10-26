Самый простой способ проверить дом на плесень: он займет меньше 25 секунд

Думаете, вам нужно взломать стены, чтобы увидеть, нет ли в вашем доме плесени? Подумай еще раз. На самом деле всё гораздо проще.

Мы хотим помочь вам предотвратить распространение плесени и просит проверить следующее место в доме.

Как быстро узнать, нет ли в доме плесень

Идите в ванную комнату, откройте крышку бачка унитаза и проверьте нижнюю часть. Если там есть плесень, это может означать, что где-то в доме есть плесень, которая обеспечивает споры, необходимые для роста внутри вашего унитаза.

Сама крышка бака тяжелая, но не герметична, а это значит, что она не обеспечивает значительного воздухообмена.

Периодическая проверка бачка унитаза может помочь предупредить вас о более серьезной проблеме плесени в вашем доме. Если она есть внутри, значит, в воздухе было достаточно спор, чтобы они случайно попали в ваш туалет и начали расти.

Тип плесени, обнаруженной в унитазах, полностью зависит от того, какие виды присутствуют в доме. Aspergillus или Penicillium являются одними из наиболее распространенных, но, поскольку к настоящему времени идентифицировано так много видов, могут присутствовать любые типы.

Такое большое количество видов также означает, что плесень внутри унитаза может быть разных цветов, от розового или коричневого до черного и зеленого, а также различных текстур, таких как бархатистая или пудровая.

Что делать дальше?

Если вы обнаружите плесень внутри бачка унитаза, сначала позаботьтесь о том, чтобы решить эту проблему, используя подходящие средства и методы очистки.

Это должно побудить вас совершить комплексный осмотр дома и убедиться, что в других местах нет более серьезной проблемы.

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