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15 октября 2021 09:38

Девушка раскрыла способ купить дорогую одежду за бесценок

Жительница Великобритании раскрыла способ покупать дорогую одежду за бесценок. Интервью с ней публикует The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

18-летняя Хоуп Бейли (Hope Bailey) регулярно делится роликами на своей странице в TikTok, в которых демонстрирует свои удачные покупки в магазинах подержанных товаров. По ее словам, она часто приобретает в секонд-хендах предметы гардероба, аксессуары и обувь люксовых брендов.

Ей удалось найти вещи таких марок, как Dior, Mulberry и Burberry, а также Marks & Spencer, Ralph Lauren и другие. Девушка призналась, что один раз она обнаружила шелковые брюки за 33 фунта стерлингов и множество различных пиджаков за четыре фунта стерлингов.

"Мне кажется, что молодежь предвзято относится к таким бутикам. Однако в реальности они не принимают вещи с пятнами и дырами - сейчас в секонд-хендах торгуют только одеждой хорошего качества. При этом я экономлю тысячи фунтов на шопинг!" - подчеркнула героиня материала и добавила, что перестала покупать наряды в масс-маркетовых магазинах.

В апреле девушки массово обнаружили одежду люксовых брендов в секонд-хендах за бесценок. Жительницы Великобритании принялись снимать ролики с рассказами о своих удачных покупках в магазинах подержанных товаров, публикуя их с хештегом #charityshophauls.


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