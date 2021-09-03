3 правилa хюгге, которые сделают твою жизнь счастливее - ФОТО

Дания по праву считается страной, где фактически каждый житель чувствует себя счастливым. Если быть точнее, то исследования показывают, что Дания - третья страна мира по уровню счастья.

Большую часть года там мало солнца и не очень тепло. Но за столетия датчане научились получать удовольствие, исходя из того, что у них есть.

Что такое хюгге

Наверняка, ты уже не раз слышала о хюгге. Хюгге - это умение создавать невероятный уют у себя в доме. Хюгге - это атмосфера тепла, которая согреет, даже когда за окном дождь и пасмурно.

За последние несколько лет хюгге стало частью датской культуры. Сами датчане говорят, что хюгге - это теплый и вкусный чай с друзьями и булочками, теплый плед, много свечей и вкусный ужин. Другими словами, хюгге - это умение создавать вокруг себя красоту и наслаждаться простыми вещами.

Уютный дом

Одно из правил хюгге - комфорт и уют. Подумай о том, каким ты видишь свой дом. Сделай его таким, чтобы туда хотелось возвращаться. Чтобы при мысли о доме, у тебя были теплые мысли.

Специалисты говорят, что уют - в мелочах. Поэтому уделяй им больше внимания. Купи красивый плед, несколько гирлянд, много подушек. И не забудь про красивую посуду.

Зови друзей

Наверняка, ты думаешь, что никто из европейцев не приглашает друзей в дом и не угощает их ароматной едой. Это неправда. В скандинавских странах люди ходят друг к другу в гости и не ограничиваются кофе с тортиком.

Датчане верят, что друзья и близкие люди в доме - это те минуты, которые греют сердце. Поэтому они часто приглашают друг друга домой.

Готовь

Датчане ходят в рестораны, чтобы попробовать какую-нибудь вкусную еду, но это не хюгге. Хюгге - это, когда в субботу ты открываешь бутылку вина и готовишь пирог для своей семьи и гостей.

Когда от процесса приготовления ты получаешь удовольствие, а в доме пахнет свежей выпечкой. Поэтому сделай традицию - в субботу вечером собираться с близкими и готовить что-нибудь вкусное.

Отметим, что психологи говорят, что такие посиделки делают семью и друзей гораздо ближе, чем походы в рестораны.